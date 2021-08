Congo-Kinshasa: A travers ses différentes actions - SANRU asbl renforce la réponse nationale à la pandémie à Covid-19 et atténue son impact

Partenaire de choix du Ministère de la Santé, Hygiène et Prévention de l'Exécutif Central depuis l'irruption de la pandémie à COVID-19 en mars 2020 en RDC, SANRU asbl ne cesse de s'investir directement dans la riposte contre cet ennemi invisible.

A cet effet, trois axes stratégiques majeurs sont au cœur des interventions de SANRU asbl : Primo, le renforcement de la réponse nationale à la pandémie ; secundo, le renforcement du système communautaire afin de créer la résilience ; Et tertio, la mitigation de l'impact de la COVID-19 sur ses programmes qui œuvrent principalement dans la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH, dans la mobilisation sociale en faveur de la vaccination, la santé de la reproduction mère, nouveau-né, enfant et adolescent, et la planification familiale. Le coût global de ces interventions s'élève à plus de 43 millions USD financés par le Fonds Mondial.

Avec un appui considérable à l'INRB et au PEV, SANRU asbl a respectivement cette année, apporté les intrants de laboratoire pour le testing et les intrants pour les sites de vaccination. De manière détaillée, il s'agit pour l'INRB des tests rapides et antigènes, les réfrigérateurs, les thermomètres, des masques KN95, les papiers essuie-tout, les bidons de javel et autres intrants de Laboratoire.

Pour le PEV, SANRU a appuyé les sites de vaccination avec 50 tablettes, 25 800 sacs poubelles, 17 280 rouleaux de ouates de 500 milligrammes et les équipements de protection individuelle dont les masques et les gants, mais aussi les kits des médicaments pour les cas de MAPI (Manifestations Adverses Post immunisation). SANRU appui aussi les réunions de coordination, les formations ainsi que les missions de suivi des activités de vaccination sur terrain à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

En outre, SANRU a aussi financé l'atelier d'élaboration du Plan Stratégique national de la Riposte pour la période 2021-2023. Fort de son engagement, ses experts participent aux différentes réunions et activités de riposte contre la COVID-19 pour l'amélioration de la qualité de service et la sensibilisation de la population pour la génération de la demande aux services de vaccination et le respect des gestes barrières. SANRU renforce la Réponse nationale à la pandémie.

En marge du dépôt symbolique des tests et consommables Labo pour la COVID-19 au Secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19, Dr Paul Basikila avait rappelé que l'asbl SANRU a été choisie comme principal récipiendaire pour la plus grande partie du financement qui concerne premièrement l'atténuation de l'impact de la COVID-19 sur les trois programmes, à savoir : "VIH, Tuberculose et Paludisme".

Le représentant du secrétariat technique/COVID-19, Dr Michel Kaswa, avait d'ailleurs tenu à saluer la remise des tests et consommables Labo pour la COVID-19 par SANRU. Il y a eu un certain nombre d'activités organisées par SANRU, qui ont été financées depuis les mois d'avril, mai et juin 2020 sur les activités de CREC notamment, les affiches à travers la ville de Kinshasa, la sensibilisation par les médias à travers le pays, à travers les réseaux sociaux, la mobilisation sociale avec l'organisation de caravane, sans oublier le soutien au Call Center en vue de permettre un feedback communautaire. Et tout récemment, dans le cadre de la riposte contre la COVID-19, SANRU asbl vient de lancer une vaste campagne médiatique sur la Vaccination.