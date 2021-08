Gabon: Ogooué-Lolo - Paulette Missambo à la conquête de l'Union Nationale à Koula-Moutou

La conquête à la présidence de l'Union nationale(UN) se poursuit. Les deux prétendants multiplient leurs consultations auprès des militants tant à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Paulette Missambo séjourne depuis quelques jours dans la province de l'Ogooué-Lolo, précisément à Koula-Moutou, où militantes sympathisants l'ont accueillie et ont écouté son appel.

Qui de Paulette Missambo ou de Paul-Marie Gondjout va succéder à Zacharie Myboto à la tête de l'Union Nationale (UN) ? La campagne pour la conquête de la présidence de cette formation politique de l'opposition gabonaise est lancée depuis quelques mois. Les deux prétendants sont en tournée à l'intérieur du pays. Après les provinces de l'estuaire , le Woleu-Ntem , le Haut-Ogooué, c'est l'Ogooué-Lolo qui a accueilli l'ancienne ministre de l'Education nationale, Paulette Missambo. " Je suis ici dans le cadre de la compagne interne de notre parti l'Union Nationale. Après l'Estuaire, le Woleu-Ntem , le Haut-Ogooué, je suis aujourd'hui dans l'Ogooué-Lolo." précise t-elle.

Candidate pour la présidence de l'Union nationale, Paulette Missambo explique que le message véhiculé partout où sont équipe et elle passent, est de présenter leur liste et leur plan d'action." J'ai été à la création de cette formation. Des années durant , j'ai assuré les hautes responsabilités. Mes compatriotes ont estimé que j'ai de l'expérience suffisante pour assumer cette charge de Président de l'Union Nationale et je l'ai accepté car il n'y a rien de plus beau que de porter ses compatriotes, porter leurs attentes, porter leur espérance" soutient-elle.

Partout où elle est passée, elle dit avoir été plébiscitée par les militants et sympathisants . Elle espère que ces plébiscites soient effectifs lors du vote. Le pays va mal, déplore t-elle. "Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne. Il y a beaucoup d'attentes au niveau de l'Education, de la Santé, de Routes, des Transports, du chômage des jeunes.. . Nous avons la prétention, notre projet de société, de proposer les alternatives à ces questions" a t-elle affirmé . Elle a appelé à la cohésion sociale, demandé aux militants de lui faire confiance, tout en soutenant que l'équipe qu'elle a présentée est une équipe dynamique, engagée et déterminée . Une équipe qui veut d'une l'UN, un parti national et d'un Gabon meilleur.