Congo-Brazzaville: Bouenza - Des semences et intrants agricoles pour les coopératives de Kingoué

Le Cercle de réflexion pour le développement du district de Kingoué a récemment offert des kits et semences agricoles aux coopératives de cette sous-préfecture du département de la Bouenza, avant de sensibiliser les bénéficiaires sur la politique gouvernementale en matière d'agriculture.

Le don fait suite aux doléances formulées par le secteur agricole de Kingoué. Il est composé de boîtes d'oignons rouges, de boites de tomate, piment, poivron, laitue, choux et aubergines ainsi que de sacs d'arachides décortiquées, de maïs et des insecticides. A cela s'ajoutent un tuyau de moto pompe trois pouces, une brouette et des vivres.

« Il s'agit pour nous de répondre à l'interpellation du président de la République qui a bien voulu que le Congolais, à partir de l'agriculture, nourrisse le Congolais, que nous évitions tout ce que nous sommes en train de connaître en termes d'importations qui, naturellement, diminuent la dignité congolaise. Quand nous avons eu cet appel, nous avons pensé que les coopératives agricoles de Kingoué avaient choisi la bonne voie qui a été balisée par le président de la République à travers son message sur l'état de la nation », a expliqué le président du Cercle de réflexion pour le développement du district de Kingoué, Joseph Guichard Bizi-Moulibi.

Selon lui, cette politique participe à la lutte contre la pauvreté, le chômage et l'insécurité alimentaire. Car, il s'agit d'inciter les jeunes à s'investir pleinement dans les métiers de l'agriculture. Profitant de son séjour à Kingoué, Joseph Guichard Bizi-Moulibi a échangé avec des coopératives agropastorales, des petits exploitants et des jeunes organisés et non organisés. Au centre de cette série de rencontres, la sensibilisation à la politique agricole du chef de l'Etat dans cette localité, le renforcement des capacités en termes de formation des acteurs et d'assistance technique en agropastorale.

« Nous avons pensé qu'il était de bon aloi de descendre, les accompagner, renforcer leurs capacités de sorte qu'ils augmentent aussi la productivité. Au lieu de laisser la jeunesse dans les errements, nous lui avons fait comprendre l'importance de l'agriculture et du message du président de la République car si tout le monde s'investit dans ce domaine, la croissance va augmenter », a poursuivi le président du Cercle de réflexion pour le développement du district de Kingoué.

Les agriculteurs ont présenté à cette délégation les autres problèmes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur travail. Il s'agit du manque d'engins de labour et des moto pompes. « Ils ont demandé deux engins de labour placés au centre de Kingoué qui pourraient répondre à ces besoins. Les agriculteurs éprouvent de grandes difficultés pour l'arrosage de la terre. Il leur faut des motos-pompes pour irriguer les terres parce que nous avons trouvé là-bas des terres solides et asséchées, des gens qui vont à 150 mètres avec des arrosoirs en mains pour alimenter les terres en eau. C'est une difficulté énorme pour les agriculteurs du district de Kingoué », a reconnu Joseph Guichard Bizi-Moulibi.

Notons que cette série d'activités s'est achevée par la remise des vivres à l'orphelinat Amaco. Le Cercle de réflexion pour le développement du district de Kingoué a été créé en octobre 2003. Il vise, entre autres, la consolidation des valeurs humanitaires de paix et d'amitié au sein des différents groupes ethniques tant à l'intérieur qu'à l'extérieur ; la réalisation des activités de développement économique et socioculturel ainsi que l'initiation et la promotion des microprojets en milieu jeune.