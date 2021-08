Congo-Kinshasa: Grand écran - "Welcome to Montréal" d'Ecclésiaste Lemba fait succès à Kikwit

Le lendemain de son arrivée dans la ville natale de son père, l'acteur franco-congolais y a présenté son long métrage, « meilleur film international africain de l'année à l'African Talent Awards 2020 », à l'occasion d'une projection spéciale face à environ deux cents spectateurs réunis à l'Université de Kikwit, le 4 août.

Il semble que "le gros problème technique qui ralentissait parfois la retransmission du film sur l'écran géant n'a pas eu raison du plaisir qu'a éprouvé le public composé majoritairement de jeunes étudiants kikwitois âgés entre 18 ans et 28 ans" à regarder Welcome to Montreal. Et, la scène de « la torture congolaise du Bandundu », référence faite à la région, en plus d'être désopilante au point d'occasionner « un fou rire général inarrêtable », était juste flatteuse pour l'assistance.

Ainsi, en dépit de ce couac, les deux cents spectateurs du jour, assurément ravis d'avoir avec eux le personnage principal du film, n'ont pas seulement été satisfaits de voir le long métrage. « Ils ont été contents du fait que j'ai pu signer des autographes et faire des photos avec les nombreux fans présents », nous l'a rapporté Ecclésiaste Lemba. Il ne fait aucun doute que le jeune a su s'attirer la sympathie de tous.

Du reste, avant même d'avoir vu Welcome to Montreal, c'est en star qu'Ecclésiaste Lemba avait déjà été accueilli la soirée de son arrivée dans la principale ville de la province du Kwilu. Reçu par « un comité d'organisation composé de plusieurs natifs de Kikwit, le soir au Grand Hôtel Adolphe-Muzito de Kikwit », il a eu droit aux honneurs réservés aux grandes vedettes. Et rebelote le lendemain dans une version plus bruyante. « Un carnaval (cortège) avec plusieurs motos de l'hôtel où j'étais logé jusqu'au lieu de projection de mon film Welcome to Montreal à l'Université de Kikwit », a-t-il fait savoir au Courrier de Kinshasa.

Fils de Kikwit

Sans nul doute que les Kikwitois aient voulu rendre l'ascenseur à l'acteur eu égard à l'honneur qu'il leur a fait en premier, choisissant de présenter son film chez eux plutôt qu'à Kinshasa. Foulant pour la première fois le sol de la République démocratique du Congo où sont nés ses parents, le jeune réalisateur, né en France, a préféré leur accorder la primeur de voir sa comédie policière contrairement à ce que font d'ordinaire la plupart des artistes qui ne peuvent faire l'impasse sur la capitale.

C'est que, comme l'a expliqué Ecclésiaste Lemba, il était question de renouer tout de suite avec ses racines. « Le choix de Kikwit est en raison de mes origines du côté paternel, car mon père est natif de cette ville, il est Mumbala. Il a passé son enfance à Kikwit et il y a une partie de ma famille du côté paternel qui vit encore sur place », a-t-il affirmé. L'autre bonne raison, c'est qu'il jugeait légitime de manifester son attachement pour les siens. « J'ai tenu à présenter mon film dans cette ville car c'était pour moi la meilleure manière pour une première venue dans la terre de mes ancêtres, de montrer ce film à la population kikwitoise, en guise de cadeau et en signe d'amour pour la Province du Kwilu », a-t-il soutenu.

Affirmant que « c'était un moment magique », faisant allusion à son accueil, il n'est pas étonnant qu'il renchérisse : « Je garde un bon souvenir de mes premiers pas à Kikwit ». Il faut ajouter que si c'était une fierté pour son « cousin Pistis Mutangu et son magnifique staff composé de plusieurs jeunes kikwitois » de prêter main-forte à Ecclésiaste, c'est clair que ce l'était pour tout le public.

Découvrir qu'ils ont un brillant représentant, tenu pour l'étoile montante du cinéma francophone, ne laisse pas de marbre. Et qui plus est, ce cinéaste n'est pas qu'acteur mais aussi scénariste et producteur du film qu'ils ont vu. Surtout qu'il joue le rôle principal en étant l'agent Désiré Barreau Mutanzila, un nom de la région, comme s'il tenait à rappeler qu'il reste un « fils de Kikwit quoiqu'étant né à Paris ».