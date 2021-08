Afrique: CDM 2022 - Regroupement des Léopards pour affronter la Tanzanie

Du 26 au 30 août, le onze national congolais se rassemble au pays avant d'affronter les Taifa Stars de la Tanzanie et les Ecureuils du Bénin pour le compte des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022.

Les Léopards de la République démocratique du Congo se regroupent à Kinshasa, avant d'affronter les Taifa Stars, le 2 septembre, au stade Tout Puissant Mazembe de Lubumbashi, en première journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022, et la deuxième journée le 6 septembre à Cotonou contre les Ecureuils du Bénin. Leur sélectionneur, l'Argentin Hector Cuper, est attendu à Kinshasa ce 26 août, accompagné de son adjoint, José Carlos Fantaguzzi.

Les joueurs sélectionnés pour ces deux premières journées des éliminatoires débutent donc leur regroupement le 27 août, selon un programme déjà établi. Le même jour, Ben Malango (Sharjah/Emirats arabes unis) -qui a remplacé Jackson Muleka blessé- et Dieumerci Mbokani (Kuweit FC) vienant du golfe fouleront le sol congolais. Mbokani revient en sélection après pratiquement cinq ans d'absence.

Selon le programme, Cédric Bakambu de Beijing Gouan, en Chine, arrive le 28 août, et un jour après, Dieumerci Mukoko Amale (Difaa El Jadida/Maroc), Chris Mavinga (Toronto/Canada), Chancel Mbemba (Porto/Portugal), Edo Kayembe (KAS Eupen/Belgique), Fabrice Ngoma (Raja Casablanca/Maroc), Serge Mukoko (Young Africans/Tanzanie), Neeskens Kebano (Fulham/D2 Angleterre), Samuel Moutoussamy (Nantes/France), Chadrac Akolo (Amiens/L2 France) et Yannick Bolasie (Sans club).

Le 30 août sera le dernier jour pour joindre la sélection. Les joueurs attendus ce jour là sont le gardien de but Joël Kiassumbua -dont le contrat avec Servette de Genève a pris fin le 30 juin-, Jordan Ikoko (Ludogorets/Bulgarie), Glody Ngonda (Riga/Lettonie), Fabrice N'sakala (Besiktas/Turquie). Notons que l'ancien latéral gauche d'Anderlecht a eu un malaise et s'est effondré en plein match du championnat turc. Mais il se porte bien et sa venue est un peu incertaine.

Christian Luyindama (Galatasaray/Turquie), Marcel Tisserand (Fenerbahçe/Turquie), Britt Assombalanga (Adana Demirspor/Turquie), Gaël Kakuta (Lens/France), Meschack Elia (Young Boys Berne/Suisse) et les gardiens de but Hervé Lomboto (DCMP) et Siadi BAggio (Mazembe) rejoindront, eux aussi, la tanière des Léopards le 30 août.

L'on apprend que des binationaux descendent à Kinshasa pour finaliser leurs dossiers administratifs en vue de faire partie de la sélection congolaise, notamment Charles Pikel (Famalica/D1 Portugal en provenance de Grenoble L2 France), Omenuku Mfulu (ancien d'Elche en Espagne), Mpasi Nzau Lionel (Rodes/L2 France), Pelly-Rudock Mpanzu (Luton City/D2 Angleterre), Yoane Wissa (Brentford/D1 Angleterre) et Samuel Bastien (Standard de Liège/Belgique).