Congo-Kinshasa: Gestion des fonds anti-Covid-19 - Un nouveau rapport très attendu

Selon Georges Kapiamba, avocat et défenseur des droits humains, des investigations seraient effectuées à la demande de la Banque mondiale (BM) sur l'utilisation, par le ministère de la Santé, de la somme de trois cent soixante-six millions de dollars américains destinés à la lutte contre la terrible pandémie.

« Nous attendons les conclusions de la collecte des pièces devant justifier l'utilisation faite par le ministère de la Santé de la somme de 366 millions de dollars américains», a annoncé Georges Kapiamba dans un tweet qui a suscité de nombreuses réactions sur la toile. Une enquête de plus ou une enquête de trop au regard du travail laborieux déjà effectué par l'Inspection générale des finances (IGF) qui attend toujours des suites judiciaires.

Pour certains analystes, l'initiative de la BM ne peut que troubler la conscience des Congolais qui pensent tout simplement que les conclusions du rapport de l'IGF sur la gestion des fonds destinés à limiter la propagation de la covid-19 en République démocratique du Congo se trouvent dans les tiroirs pour des raisons obscures. Il est inadmissible de passer l'éponge sur la gestion d 'une telle somme, poursuivent-ils.

L'auteur du tweet, bien connu de l'espace politique pour ses positions tranchées, n'a pas donné de plus amples informations sur le dossier en cours à la Cour des comptes. Il n'y a aucune information non plus sur la durée des investigations. Pour l'heure, la seule confirmation de Georges Kapiamba est l'envoi des missions dans quinze provinces du pays. Encore une fois, c'est le ministère de la Santé qui est mis sur la sellette.

Dans les conclusions de l'IGF, tout serait parti de la préoccupation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, sur les allégations de détournements présumés de fonds anti-covid. Après l'enquête, le rapport a été transmis aux autorités judiciaires. En son temps, l'IGF a appelé à l'établissement des responsabilités et à la condamnation des coupables.

Dès son arrivée aux affaires, l'actuel ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, a tenu à apporter un éclaircissement sur les fonds anti-covid non retracés qui s'élèvent à environ six millions de dollars américains. Entre temps, le personnel soignant et autres services affectés à la lutte contre la maladie accusent des arriérés de salaires, sans oublier les fournisseurs de masques, gels et autres produits encore insatisfaits. Visé pour sa gestion des fonds anti-covid, l'ancien ministre de la Santé, Eteni Lngondo, a continué à affirmer que rien n'a été détourné. Une affaire à suivre.