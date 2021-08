Afrique: Plus de 140 millions de dollars en faveur du Togo

L'allocation de droits de tirage spéciaux (DTS) la plus élevée de l'histoire (environ 650 milliards de dollars) a pris effet en début de semaine.

Cette allocation du Fonds monétaire international (FMI) est une véritable injection dans le bras de l'économie mondiale et, si utilisée à bon escient, une occasion unique de surmonter cette crise sans précédent.

Elle permettra de fournir des liquidités supplémentaires au système économique mondial, en complétant les réserves de change des pays et en réduisant leur dépendance à l'égard d'une dette intérieure ou extérieure plus coûteuse. Les pays peuvent utiliser l'espace ainsi créé pour soutenir leur économie et intensifier leur lutte contre la crise.

Les DTS sont distribués aux pays au prorata de leurs quotes-parts relatives au FMI.

Le Togo touchera ainsi 140,7 millions de dollars.

Pour aider les pays bénéficiaires et veiller au respect des principes de transparence et de responsabilisation, le FMI propose un dispositif permettant d'évaluer les incidences macroéconomiques de la nouvelle allocation, son traitement statistique et sa gouvernance, ainsi que la manière dont elle pourrait influer sur la viabilité de la dette.

Cette allocation de DTS est une composante essentielle de l'action plus globale que mène le FMI pour aider les pays à surmonter la pandémie.