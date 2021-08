Angola: D1 - Le Desportivo da Huila dispense sept joueurs

Lubango (Angola) — La direction du Clube Desportivo de Huíla (CDH) a annoncé, mercredi, la libération de sept joueurs et le recours au marché international pour renforcer l'attaque.

Il s'agit de Julião, Varito (gardiens), Seth (défenseur central), Medá, Gogoró (milieux de terrain), Boateng et Emmanuel (attaquant), dont les contrats ont pris fin à l'heure actuelle, mais que la direction du club a choisi de ne pas renouveler.

Boateng, Seth et Emmanuel sont restés deux saisons, tandis que Julião, Medá et Gogoró se sont limités seulement à une, a informé mercredi à l'ANGOP, à Lubango, le directeur administratif de la formation « Militaire », Ezequias Domingos.

Il a justifié que leur mauvaise performance de la saison dernière était cruciale pour la résiliation.

Le responsable sportif a dit que l'équipe a embauché cinq athlètes, notamment Duarte et Mamale (défenseurs centraux), tous deux du Primeiro d'Agosto, Dombele, Soares (défenseurs) et Robson (attaquant), tous ex-Ferroviário de Huambo, dont l'âge varie entre 20 et 23 ans.

Il a ajouté que le club essaie de se tourner vers le marché international pour renforcer l'attaque et le but, qu'il a considéré comme le "secteur le plus faible de la saison dernière".~~

A rappeler que l'équipe a terminé le championnat dernier en 11e position avec 34 points, une compétition remportée par la Sagrada Esperança de Lunda Norte (70 points).