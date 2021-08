Angola: Une gouvernante appelle à la solidarité des familles

Luanda — La ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme, Faustina Alves, a lancé ce mercredi à Luanda un appel à la solidarité des familles pour éviter les cas de violence à l'encontre des enfants.

Faustina Alves parlait à la fin de la visite aux enfants (trois frères et sœurs) qui avaient été brûlés par leur père pour avoir prétendument pris de la nourriture des voisins et qui sont hospitalisés à l'hôpital Neves Bendinha.

La visite s'est également étendue à la fillette de sept ans qui avait été brûlée par son père, mettant ses deux mains dans une casserole d'eau chaude.

La gouvernante a souligné que le pays traverse une phase difficile, mais qu'aucune crise ne peut justifier la perpétration d'une action violente contre les enfants.

« Nous espérons que l'équipe médicale continuera à se consacrer au rétablissement de ces enfants afin qu'ils ne se retrouvent pas sans pouvoir écrire », a-t-elle affirmé.

Selon la ministre, de nombreux Angolais ont été pris en charge par des voisins et le fait que le riz ait disparu ne devrait pas être une source d'inquiétude au point de commettre des atrocités. "Soyons un peu plus solidaires et soucions-nous de ceux qui en ont vraiment besoin", a indiqué la ministre, qui a demandé que justice soit faite et que les coupables soient punis.

Selon les informations de l'équipe pluridisciplinaire qui a accompagné la visite, après convalescence, les enfants seront emmenés au Centre d'accueil de Viana où ils seront accompagnés par le psychologue Kizé Mateus.

Le psychologue considère qu'il s'agit d'une situation difficile et qu'ils feront un travail de suivi continu pour restaurer le statut psychologique et social des enfants.

Le directeur clinique de l'hôpital Neves Bendinha, António Pedro, a déclaré que, quotidiennement, ils voient en moyenne 15 patients brûlés, dont 60% sont des enfants.

António Pedro a ajouté que de nombreux mineurs restent seuls à la maison à manipuler des incendies et des liquides chauds, exhortant les tuteurs à s'occuper davantage des enfants, pour éviter les accidents.

Les enfants brûlés ont respectivement 8, 6 et 4 ans, et le plus jeune a une fracture à l'un des membres inférieurs, ayant été, quelques jours avant les brûlures, soumis à des tortures physiques, également par son père.

Le fait s'est produit le dimanche 22, mais ce n'est que mardi qu'ils ont été emmenés à l'hôpital Neves Bendinha, car leur père les gardait à la maison.

Le frère aîné, 17 ans, qui s'est enfui de chez lui, était à l'origine de la plainte à la Radio Luanda, demandant de l'aide pour ses frères.

Après la plainte, les enfants ont été secourus avec l'intervention de la police nationale, de l'administration municipale de Viana et de l'Institut national de l'enfance (INAC).

Le père, David António, 42 ans, dit qu'il est désolé pour ce qu'il a fait, étant déjà entre les mains de la justice.