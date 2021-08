Congo-Kinshasa: Jean-Michel Sama Lukonde vole au secours des cliniques Ngaliema par la remise en service du scanner et de l'I.R.M

Tombées en panne depuis deux ans, deux grandes machines des services de Radiologie et Imagerie des Cliniques Ngaliema notamment le scanner et l'I.R.M, outils importants utilisés dans le dépistage de la Covid 19 et la prise en charge des malades souffrant des pathologies cérébrales et autres lésions, ont été réparés et remis en service, grâce à l'appui du Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge qui, s'inscrivant dans la vision du Président de la République Félix Antoine Tshisekedi en cette matière, n'a pas hésité de répondre avec promptitude aux cris d'alarme lui lancés par les médecins et le staff dirigeant de cette institution hospitalière de Kinshasa.

Cette remise en service du scanner intervient dans un contexte où les Cliniques Ngaliema prennent en charge gratuitement les personnes souffrant de la Covid-19 en cette période de la troisième vague.

C'est le Conseiller principal du Premier Ministre en matière de Santé, Pascal Ntalasha, qui a représenté le Chef du Gouvernement aux cliniques Ngaliema pour palper du doigt la mise en service effective de ces deux outils de laboratoire.

Ce geste de cœur du Premier Ministre Sama Lukonde est salué de vives voix par le Docteur Hubert Nkwembe, spécialiste en Radiologie et Imagerie aux Cliniques Ngaliema.

"Après cette panne qui a perduré pendant longtemps et qui a vraiment pénalisé le service et aussi la population kinoise, nous sommes très émus, très contents de retrouver notre matériel opérationnel afin de rendre les meilleurs services à notre population. Nous profitons de l'occasion pour remercier le premier ministre pour sa réaction immédiate après qu'il soit saisi du problème qui lui était posé dans notre service de Radiologie. Nous disons que ce n'est pas tout. Nous attendons de lui encore d'autres actions afin de pouvoir moderniser tous les services.

Ce sont des machines paracliniques en médecine. Ils nous servent de poser des diagnostics afin de pouvoir suivre nos patients. Après la réparation, nous avons déjà reçu plusieurs malades et ils étaient satisfaits, puisqu'il y a environ une année on les envoyait ailleurs pour faire les examens et maintenant tout se passe sur place. Surtout en cette période de Covid-19, nous avions été fortement handicapés lors de cette troisième vague puisque le scanner était en panne et c'est l'examen standard qu'il faut pour le diagnostic des lésions en cas de Covid", a-t-il laissé entendre à la presse.

Pour sa part, le chef du staff médical des cliniques Ngaliema, le Docteur Richard Mvwala, a remercié le Premier Ministre Sama Lukonde pour cet appui de grande portée.

Signalons que ce geste posé par le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde vient apporter un coup de pouce aux cliniques Ngaliema, sélectionnés parmi les institutions hospitalières qui prennent en charge les malades de Covid-19 par le ministère de la Santé.