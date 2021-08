Afrique: RDC-Tanzanie - Hector Cuper et ses poulains attendus jeudi à Kinshasa

Les Léopards

Ils ne seront au grand complet à Kinshasa que le lundi 30 août, soit à 72 heures du match, avant de s'envoler pour Lubumbashi. Il s'agit là donc des Léopards de la RDC, qui reçoivent les Taïfa Stars de la Tanzanie, le jeudi 2 août, au stade TP Mazembe pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde de la Fifa, Qatar 2022.

A tout seigneur, tout honneur, le sélectionneur principal de l'équipe, Hector Cuper Raul, arrive en premier ce jeudi 26 août, en compagnie de son assistant José Carlos Fantaguzzi.

Les autres membres de son staff technique dont l'assistant vidéo Mahamoud Fayez, le préparateur physique Sarioglo Antonios et l'interprète Dembele Moussa arrivent le jour suivant, le vendredi 27 août. Le même vendredi sera aussi marqué par l'arrivée de deux attaquants de pointe, Dieumerci Mbokani et Ben Malango Ngita. Le premier réapparait donc après ses dernières prestations en 2017. Le meilleur buteur des Léopards avait décidé, annoncé et pris sa retraite internationale pour des raisons personnelles. Même lorsque le coach Christian N'sengi Biembe Seko Seko l'a supplié et convoqué au mois de mars dernier pour les matches de 5ème et 6ème journées des éliminatoires de la Can Cameroun 2022, Mbokani n'a pas répondu à l'appel. Curieusement, c'est

Cuper Hector qui a donc réussi à le convaincre, et Mbokani sera bel et bien sur terrain.

Quant au second, Ben Malango Ngita,il aurait été peut-être oublié sur la liste de 24 joueurs publiée, avant d'être rappelé en renfort pour combler le vide créé par Jackson Muleka Kyanvubu de Standard de Liège, déclaré forfait après sa blessure le week-end dernier, dans un match du championnat belge avec son club. Ben Malango est l'auteur du dernier but des Léopards en match amical contre la Libye au mois de juin dernier.

Outre Mbokani Dieu Merci et Malango Ben, Cédric Bakambu lui est attendu pour le samedi 28 août 2021. Par ailleurs, il y a lieu de noter que les joueurs convoqués se sont tous manifestés, et ont déjà donné et précisé leurs heures d'arriver dans la capitale. Un grand groupe arrive le dimanche 29. Il s'agit de: Mukoko Amale Dieumerci, Mavinga Chris, Mbemba Mangulu Chancel, Bastien Samuel, Kayembe Kayembe Edo, Wissa Yoane, Ngoma Luamba Fabrice, Mpanzu Pelly, Mukoko Tonombe, Kebano Neeskens, Moutoussamy Samuel,

Akolo Ababa Chadrack et Bolasie Yala Yannick.

Le dernier groupe ne foulera la capitale que le lundi 30 août. Kiassumbua Joël

Mpasi Nzau Lionel, Ikoko Jordan, Ngonda Muzinga, Nsakala Fabrice, Luyindama Christian, Tisserand Marcel, Assombalanga Britt, Mfulu Omenuke, Pikel Chales,

Kakuta Gaël, Meshack Elia, Lomboto Hervé et Siadi Ngusia Baggio.

D'après le programme, le regroupe proprement dit ne commencera que le lundi 30 août dans la matinée. C'est alors que les autres membres du staff technique comme le sélectionneur adjoint Mohamed Daoula Lupembe et le préparateur des gardiens Robert Kidiaba Muteba rejoindront le groupe.

Aussitôt après ce match, les Léopards prendront la direction de Cotonou, au Bénin, pour croiser les écureuils pour le compte de la deuxième journée.