Angola: Robustesse réaffirmée des recettes fiscales non pétrolières

Soyo — Le secrétaire d'État aux Finances et au Trésor, Ottoniel dos Santos, a réaffirmé mardi, dans la ville de Soyo, province de Zaire, qu'il est possible de continuer à payer les salaires de la fonction publique, sur la base des recettes non fiscales des compagnies pétrolières.

Le responsable, qui s'exprimait devant la presse, a reconnu qu'il y a une certaine augmentation de la collecte des recettes en dehors du secteur pétrolier, une tendance qui, selon lui, s'est accentuée au cours des deux dernières années, en raison des transformations en cours dans la mise en œuvre de nouveaux impôts par l'AGT (Administration générale des Impôts).

Il a évoqué le code spécial de consommation et la taxe générale sur la consommation, dont les règles, selon Attoniel dos Santos, éveillent la confiance des contribuables dans l'exercice de leurs activités économiques.

Le secrétaire d'Etat a souligné que la tendance à la croissance des recettes non pétrolières, qui se poursuit depuis deux ans, vise également à assurer, de manière systématique et cohérente, la croissance de l'activité économique.

"Ce facteur garantit la diversification du tissu économique du pays et, bien entendu, l'augmentation des recettes des autres secteurs productifs", a-t-il affirmé.

Il a souligné la création d'une confiance mutuelle entre le fisc et les contribuables du pays, ainsi que les infrastructures qui encouragent l'activité économique, sans négliger pour autant la dynamique qui devrait continuer à s'appliquer à l'activité des entreprises privées.

Avec ces initiatives, a-t-il dit, les bases sont posées pour que l'économie se développe et s'écoule bien au-delà de ce que serait la base pétrolière, réduisant ainsi la pression exercée sur les devises résultant de la vente d'or noir.

"Les nouvelles infrastructures que l'AGT crée permettent une coopération et une collaboration accrues entre cette institution et les contribuables, non seulement du point de vue physique, mais aussi numérique, afin que les utilisateurs puissent avoir accès aux services associés en temps réel", a-t-il ajouté.

Le secrétaire d'État aux Finances et au Trésor travaille depuis deux jours à Zaire, où il a investi le Comité local de gestion coordonnée des frontières (CGCF) à Mbanza Kongo et a rouvert la Répartition municipale des impôts à Soyo.