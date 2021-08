Angola: La BNA invalide à nouveau des licences d'institutions non bancaires

Luanda — La Banque nationale d'Angola (BNA) a révoqué les licences des institutions financières non bancaires, alléguant le non-respect répété des règles régissant l'activité et l'inefficacité pendant une période supérieure à six mois.

Les visées rejoignent une liste de 16 institutions financières non bancaires, dont les licences ont également été révoquées au cours des derniers mois de cette année.

La liste publiée mardi comprend des institutions financières non bancaires telles que Cristalpay-Sociedade de Remessas de Valores, Lda, Goo Transfer-Sociedade de Remessas, Lda, Eurodollar, Dakota et Celecambios, cette dernière dans la catégorie des maisons de change, selon un communiqué de la BNA à laquelle l'ANGOP a eu accès sur son site Internet.

Celles-ci ont vu leurs autorisations révoquées pour non-respect répété des règles régissant leur activité et pour inactivité d'une durée supérieure à six mois.

La décision de révocation a été prise par la Banque centrale le 17 août 2021, lors d'une réunion ordinaire du Conseil d'administration.

La liste comprend également des institutions financières non bancaires, Lezinho - société de microcrédit, Credilease - société de crédit-bail, SA et Syridian - prestataire de services de paiement, Ltd.

Ces institutions ont vu leurs licences révoquées du fait qu'elles n'avaient pas démarré leur activité dans le délai légal et la BNA a reconnu l'expiration des agréments.

Dans le cadre de ses attributions, en tant que superviseur du système financier, la Banque Centrale est chargée de révoquer l'autorisation des établissements financiers non bancaires, chaque fois que l'un des motifs juridiques tels que la cessation d'activité financière pour une période supérieure à six (6 ) mois sont vérifiés.

Par conséquent, les établissements financiers non bancaires susmentionnés sont liquidés conformément aux procédures légales, en général, applicables aux sociétés commerciales, dans le cadre des dispositions du paragraphe 3 de l'article 320 de la loi portant régime général des établissements financiers.