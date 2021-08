Congo-Kinshasa: Retard sur la désignation des membres de la CENI - 71 organisations de la société civile appellent l'Assemblée nationale à assumer sa responsabilité

Après analyse et évaluation des recommandations formulées lors de la matinée de réflexion tenue au Centre Theresamun de Kinshasa, dans la Commune de Kintambo sur la désignation des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), 71 Forces Sociales ont fait quelques constats amères qui vont dans le sens d'un blocage de ce processus très important pour la suite des échéances électorales en RDC.

Communiqué de presse n°002/08/021

Désignation des membres de la CENI : Septante et une (71) organisations de la société civile appellent l'Assemblée Nationale et les Honorables Députés au sens élevé de patriotisme de s'imposer en assumant leur responsabilité historique.

Les Forces Sociales de la RDC constituées des enseignants, des syndicats, des mouvements sociaux, des mouvements citoyens, des ONG des droits de l'homme, des ONG des droits des femmes et des jeunes, des avocats, des juristes, des leaders religieux et sociaux, etc. sont très préoccupées par le retard pris par les parties prenantes dans le processus de la désignation des membres de la CENI. Après analyse et évaluation des recommandations de la matinée de réflexion sur ladite problématique tenue au Centre Theresamun de Kinshasa dans la Commune de Kintambo :

Les Forces sociales constatent la persistance de la tentative du blocage délibéré du processus de la désignation des membres de la CENI par certaines parties prenantes, malgré la bonne volonté du bureau de l'Assemblée Nationale ;

Les Forces sociales redoutent et dénoncent cette attitude, qui s'apparente à un complot contre la RDC visant à retarder l'organisation des élections en 2023 et pousser le pays vers le glissement afin d'obtenir la tenue d'un dialogue pouvant déboucher à une transition et le partage du pouvoir.

Au regard de ces sombres et tristes constats, les Forces Sociales:

Appellent l'Assemblée Nationale et les Honorables Députés au sens élevé de patriotisme de s'imposer en assumant leur responsabilité historique en tenant compte de la loi organique de la CENI et de la charte des confessions religieuses en vue d'épargner au pays ce complot ;

Appellent la population congolaise à la mobilisation générale le jour du débat à l'Assemblée Nationale sur la question d'entérinement des membres de la CENI;

Estiment que si d'ici fin août 2021, aucune solution n'est apportée à cette question, elles prendront leur responsabilité en recourant à toutes les voies de droit et légales pour parvenir à cette fin.

Fait à Kinshasa, le 23 août 2021