Congo-Kinshasa: "Les routes de ma vie. Souvenirs et réflexions" - Dr Anicet Kashamura - Charlotte et Annie Kashamura honorent la mémoire de leur père

Les grands hommes ne meurent jamais. Ils restent vivants à travers leurs œuvres. Au panthéon de ces hommes immortels, appartient Feu Docteur Anicet Kashamura, homme des lettres, homme d'Etat et nationaliste aux vertus séduisantes, décédé en 2004.

Voilà 17 ans après son décès inopiné, "Les routes de ma vie. Souvenirs et réflexions", œuvre qu'il a commencée avant de quitter la terre des hommes, vient de paraitre aux Editions du Lomami après des gros efforts consentis par Charlotte et Annie Kashamura dans la recherche des partenaires et d'un Editeur à même de se couper en mille morceaux pour donner vie aux manuscrits laissés par leur père d'heureuse mémoire.

La cérémonie du vernissage de cet ouvrage posthume a été présidée par l'Honorable Modeste Bahati Lukwebo, Président du Sénat, samedi 21 août 2021 au Centre d'Etudes Pour l'Action Sociale (CEPAS), situé dans la commune de la Gombe. C'était en présence de cet Editeur et Préfacier au cœur généreux, le Professeur Jean-Marie Mutamba Makombo, de professeurs d'universités ainsi que de plusieurs personnalités du pays.

Très reconnaissante envers le Professeur Jean-Marie Mutamba Makombo ainsi que toutes les personnes de bonne volonté qui ont apporté beaucoup pour la publication du livre de son père bien aimé, Charlotte Kashamura n'avait pas grand-chose à donner en retour si ce n'est l'expression de sa gratitude.

«Au nom de la famille du Docteur Kashamura Chambu Anicet dont ma sœur Annie Kashamura, mon petit frère Robert qui vient de nous quitter, il y a deux mois, alors qu'il tenait d'être avec nous ce jour... A tous ceux qui se reconnaissent enfants de Kashamura, je me permets de prendre la parole pour vous dire simplement merci. Nos remerciements s'adressent au Président du Sénat et notre frère, qui a accepté de parrainer cette cérémonie de vernissage du livre de notre papa qui est en même temps aussi notre icone, le Docteur Anicet Kashamura.

Au nom de notre famille, permettez aussi que je parle au nom de notre communauté. (... ), seul Dieu sait comment récompenser les siens. Nos remerciements s'adressent aussi au Ministre d'Etat son Excellence Monsieur Boji par sa générosité, qui a honoré notre icone et son papa», a déclaré, dans sa prise de parole, la fille aînée de Feu Docteur Anicet Kashamura, Charlotte Kashamura, avant de tourner son regard vers les hommes et femmes de bonne foi disséminés à travers le monde pour leur apport considérable en ce qui concerne les frais liés à l'impression de l'ouvrage.

«Nous remercions tous les frères et sœurs d'ici et de la diaspora qui, par leurs contributions matérielles, financières, morales et spirituelles, ont permis de couvrir tous les frais. J'insiste bien, tous les frais d'édition et d'impression de ce livre », a renchéri Madame Charlotte, et de terminer par remercier de tout cœur, l'homme à tout faire, le Professeur Jean-Marie Mutamba Makombo, l'Editeur, en même temps le Préfacier du livre de papa d'heureuse mémoire. «Professeur, vous me répétiez tous les jours que ce livre, j'y travaille avec mon cœur. Au nom de toute ma famille, je dis merci», a encore insisté Charlotte Kashamura. Une marque de reconnaissance très profonde qui a été applaudie par l'assistance.

Annie Kashamura, elle, pour sa part, a étalé différentes valeurs qu'incarnait son père. A l'en croire, le Docteur Anicet Kashamura était un grand nationaliste qui aimait son pays le Congo avant toute chose. «Notre Père était une encyclopédie vivante. Notre Père était un homme intègre, un Père strict et un grand Père très affectueux», a affirmé Annie Kashamura qui, au cours de son allocution, a révélé que Feu Anicet Kashamura, son père, a exercé plusieurs fonctions au profit du pays. Il a été, tour à tour, aux dires de la petite sœur de Cherlotte Ambassadeur de la RDC, Zaïre à l'époque, en Suède, en France, en Egypte et en Guinée. Sa notoriété, selon les révélations, l'a tellement porté au plus haut niveau sur le plan mondial qu'il a côtoyé François Mitterrand, Che Guevara et tant d'autres personnalités historiques. Enfin, comme conseil inoubliable, Annie Kashamura a fait savoir que son père préconisait l'auto prise en charge et l'altruisme comme mode de gestion, pour le développement de la RDC. « Et, chaque fois je me dis, si tout le monde avait une pensée comme ça, peut-être que le Congo serait loin, peut-être qu'il y aurait moins de voleurs», a indiqué Annie Kashamura en présence de l'Honorable Président du Sénat et de tous les Députés venus assister au vernissage du livre.

Il y a lieu de retenir que le regretté Docteur Anicet Kashamura fut le tout premier Ministre de l'Information et des Affaires culturelles de la RDC. Né le 17 décembre 1929, l'homme a tiré sa révérence le 18 août 2004.