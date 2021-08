Congo-Kinshasa: Appui aux militaires blessés de guerre - Hôpital Général de Bunia - Le Médecin-Directeur salue la visite de Sama Lukonde

Se confiant à la presse à l'issue de la visite du Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde auprès des militaires blessés de guerre pris en charge à l'hôpital général de référence de Bunia, le Médecin-Directeur de cette institution hospitalière, le Docteur John Katabuka Kalongo, s'est dit très satisfait de cette visite du chef du gouvernement qu'il considère même comme une bénédiction de Dieu en faveur de l'Ituri.

«Nous sommes très ravis de l'arrivée du premier ministre. C'est une très grande bénédiction, nous sommes le coin du pays le plus béni et si aujourd'hui Dieu peut permettre qu'il soit là, vraiment nous sommes le peuple le plus béni du monde. En fait, les militaires blessés de guerre et tous ces gens-là qui arrivent, nous sommes en train de les soigner tout ça dans la politique de mettre en œuvre la stratégie de renforcement du système de santé en République Démocratique du Congo. Tout ce que nous allons dire c'est que comme enfant du pays, chacun doit fleurir là où Dieu l'a semé et lui comme premier ministre, nous espérons de lui que l'Ituri va fleurir grâce à tout ce qu'il a fait pour nous. Et puis nous allons arriver au résultat final que le Chef de l'Etat attend de nous », a-t-il déclaré à la presse.

Il y a lieu de rappeler que le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde a rendu une visite de réconfort aux éléments des Forces Armées de la République Démocratique du Congo blessés lors des affrontements avec les forces négatives, visite au cours de laquelle, le chef du gouvernement a apporté un soutien moral à ces hommes en uniforme qui rendent des loyaux services à la Nation congolaise.