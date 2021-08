Sénégal: Youssouph Ndoye - "Le groupe est prêt pour disputer l'AfroBasket"

Youssouph Ndoye, le capitaine des Lions révèle son ambition pour cette 30è édition d'Afrobasket qui se déroule depuis hier à Kigali au Rwanda.

Remporter l'Afrobasket 2021 reste le plus grand désir des Lions du Sénégal notamment Youssouph Ndoye qui serait peut-être à sa dernière participation. Selon le pivot de 30 ans, toutes les conditions sont réunies pour un bon parcours des Lions.

« Nous sommes tous en bonne santé et je pense que c'est le plus important vu le contexte sanitaire. Tout le groupe est prêt et excité pour disputer l'AfroBasket. C'est un privilège d'être en équipe nationale et cela est déjà une motivation pour tous, un privilège d'être un adversaire, notamment pour les nouveaux venus. C'est un honneur de porter le maillot de l'équipe nationale », a -t-il déclaré dans les colonnes de wiwsport avant de continuer.

« On discute beaucoup sur la compétition qui est différente des éliminatoires. On leur parle de notre expérience et là ils sont prêts à disputer leur premier Afrobasket », a ajouté Youssouph qui laisse croire que la communication est la pièce moteur de la tanière.

Si les supporter sénégalais peuvent jouer un rôle dans ce nouveau défi, le Lion ne demande que leur forte mobilisation et leurs prières.

« Continuer à nous supporter et prier pour nous. Et on espère vous ramener la coupe qui est attendu depuis maintenant 24 ans. Toute l'équipe est prête pour défendre l'honneur des sénégalais », a -t-il demandé.