Algérie: 99,73% des nouveaux bacheliers orientés vers différentes filières et spécialités scientifiques

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a affirmé que 99,73 % des nouveaux bacheliers (session juin 2021) avaient été orientés vers différentes filières et spécialités scientifiques.

Dans un entretien à l'APS, M. Benziane a souligné l'orientation de 332.837 bacheliers sur un total de 345872 élèves, soit 99,73%, estimant "qu'il s'agit là d'un pari gagné grâce à la conjugaison des efforts de la communauté universitaire, compte tenu des difficultés rencontrées en matière d'orientation".

Le ministre a expliqué ces difficultés par le nombre important des bacheliers, dont "le nombre a dépassé les prévisions du ministère, et ce en plus de la hausse du nombre de lauréats ayant obtenu de bonnes moyennes", ce qui a constitué "une pression sur l'opération d'orientation".

L'adoption de la moyenne pondérée en tant que critère d'orientation "a contribué favorablement cette année à améliorer l'accès à certaines spécialités très demandées", a-t-il ajouté, soulignant "qu'en plus de la moyenne obtenue au baccalauréat, la moyenne des sciences de la nature et de la vie a également était comptabilisée, car il s'agit d'une matière essentielle pour cette spécialité, ce qui a permis de baisser la moyenne minimale de 16,19 l'année dernière à 15,86 cette année pour les bacheliers de la filière des sciences de la nature et de la vie (prioritaires).

Lire aussi: Année universitaire 2021-2022: lancement des cours le 3 octobre

Le secteur de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique avait adopté, les années précédentes, la moyenne pondérée dans l'orientation des étudiants de plusieurs spécialités, a indiqué M. Benziane, rappelant que son application dans certaines spécialités cette année a suscité des "malentendus".

L'adoption de la moyenne pondérée est intervenue suite à l'évaluation du cursus des étudiants en première année universitaire", d'où "la révision des modalités d'orientation dans certaines spécialités", a-t-il argué.

En prévision de ce rendez-vous, les services du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'attèlent à procéder à une évaluation de l'expérience du dispositif hybride qui s'appuie sur une alternance d'enseignement en mode présentiel et en mode enseignement à distance. Imposé par la pandémie de Covid-19, ce dispositif s'appuie sur l'enseignement en présentiel pour les unités fondamentales et méthodologiques et le mode à distance pour les unités transversales et de découverte.

Rentrée universitaire 2021-2022 en chiffres

*Le nombre des étudiants: 1.669.000 répartis comme suit:

- cycle Licence: 908.000 étudiants

- cycle Master: 524.000 étudiants

- cycle Doctorat: 76.000 étudiants dont 13.000 inscrits en formation résidentielle des sciences médicales

- écoles supérieures: 35.000 étudiants

- écoles normales des enseignants: 21.200 étudiants

- sciences médicales: 75.400 étudiants

- sciences vétérinaires: 4.400 étudiants

- Université de la Formation Continue (UFC): 25.000 étudiants

*Places pédagogiques réceptionnées 12.400 réparties comme suit:

- W. Tebbessa: 4000

- W. Alger: 4000

- W. Laghouat: 2000

- W. Tlemcen: 2000

- W. Ain Temouchent: 400

*Places pédagogiques qui seront réceptionnées en septembre prochain 8800 réparties comme suit:

- W. Oum El Bouaghi: 800

- W. Laghouat: 6000

- W. Bordj Bou Arreridj: 2000

*Capacités d'hébergement renforcées avec 21.170 nouveaux lits en septembre prochain répartis comme suit:

Les lits réceptionnés:

- W. Chlef: 3500

- W. Oum El Bouaghi: 1000

- W. Tebessa: 2000

- W. Tizi Ouzou: 4000

Les lits qui seront réceptionnés en septembre prochain 10.670 lits répartis comme suit:

- W. Laghouat: 1000

- W. Alger: 5000

- W. Setif: 2000

- W. Medea: 2000

- W. M'sila: 670

*Encadrement Humain:

- Affectation de 1.400 nouveaux postes budgétaires pour le recrutement des enseignants.