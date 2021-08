Algérie: Ligue 1 - L'AS Ain M'lila rejoint l'USMBA, le CABB Arréridj et la JSM Skikda en Ligue 2

Alger — La 38e et dernière journée du Championnat de Ligue 1 de football, disputée mardi, a été marquée par la relégation de l'AS Ain M'lila en Ligue 2, après sa défaite face à la JS Saoura (4-1).

En concurrence pour le maintien en Ligue 1 avec le WA Tlemcen et l'ASO Chlef qui se sont, respectivement, imposés devant le l'ES Sétif (1-0) et le RC Relizane (2-1), l'AS Ain M'lila (17e - 44 pts) rejoint ainsi l'USM Bel Abbès (18e - 39 pts), le CA Bordj Bou Arréridj (19e - 22 pts) et la JSM Skikda (20e - 17 pts), qui évolueront la saison prochaine en palier inférieur.

Dans ce duel à distance pour le maintien en Ligue 1, le WA Tlemcen a été le premier a assuré sa place parmi l'élite, en s'imposant à domicile devant l'ES Sétif (1-0), grâce à un but de Touil à la 66e minute de jeu.

Les Tlemceniens ont été imités, plus tard en soirée, par les joueurs de l'ASO Chlef qui ont battu le RC Relizane (2-1), sur des réalisations de Bouguettaya (40e) et Bengrina (70e).

A la faveur de leurs victoires lors de cette ultime journée de compétition, le WAT et l'ASO Chlef terminent la saison à la 15e place du classement avec le même total de points (45).

De son côté, le CR Belouizdad déjà sacré champion d'Algérie 2020-2021 lors de la précédente journée, s'est largement imposé devant l'US Biskra (4-2).

Dans les autres matchs de cette 38e et dernière journée, l'USM Alger a largement battu la JSM Skikda (3-0), alors que le NC Magra et le CS Constantine se sont imposés en déplacement, respectivement, devant le MC Oran (2-1) et l'USM Bel Abbès (1-0).

Dans le derby algérois entre le MC Alger et le NA Hussein-Dey, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager et se sont quittées sur le score de 4 à 4.

Au terme de cette saison marathon disputée à huis clos à cause des restrictions sanitaires dues à la pandémie de COVID-19, le CR Belouizdad et l'ES Sétif disputeront la saison prochaine la Ligue des champions africaine, alors que la JS Saoura et la JS Kabylie (vainqueur de la Coupe de la Ligue) seront versées en Coupe de la Confédération (CAF).

Rappelons que la saison de Ligue 1 de football sera définitivement clôturée après le déroulement du match en retard, entre la JS Kabylie et la JSM Skikda, prévu le 28 août prochain.