Congo-Brazzaville: Femugos - Onze groupes et cinq chantres sur scène

Organisée par Group Elikia Congo (association œuvrant pour la promotion des arts, de la culture congolaise et du sport en milieu chrétien) en collaboration avec des partenaires, la première édition de la Fête de musiques gospel (Femugos) aura lieu du 27 au 28 août, à Sueco, à Pointe-Noire.

L'édition aura comme parrain le frère Berger Dimina, bien connu dans la ville, et qui a récemment mis son deuxième album intitulé «Viens à Jésus » sur le marché du disque. L'évènement connaîtra la participation de quatre chorales, sept groupes et cinq chantres de la place, des références en matière de gospel dans la ville océane. Il s'agit notamment des chorales Flamme de l'évangile, Echo de la joie, Amour du cœur et Yindula; les groupes T.E. vocale S/s CBE de Mapka, Siama gospel, Cœur Celeste, Les renverseurs des murailles, T.E. Théatre S/s CBE Tie-Tié, Pêcheurs d'hommes et Anguelos. Les chantres Dan Carel, Storel Ngouabi, Cherunelle Lussakoumounou, Jordy M'biou et le frère Berger Dimina ainsi que l'humoriste Axel Baye seront également de la partie.

Le Femugos, initié par Group Elikia Congo, entend promouvoir la culture nationale à travers le gospel et rapprocher les artistes chrétiens. «Nous voulons aussi faire de sorte que les artistes chrétiens soient pris en compte lors des grands évènements tels que la fête de la musique et qu'ils bénéficient aussi du soutien des collectivités locales et des entreprises de la place», a indiqué Perphety Christ Dianzinga, directeur du Femugos.