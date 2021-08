Congo-Brazzaville: Conservation de la biodiversité - Le bassin du Congo fait face aux maladies émergentes

La Commission des forêts d'Afrique centrale (Comifac) a récemment organisé à Douala, au Cameroun, un atelier sous-régional multisectoriel sur l'approche « une seule santé », en vue de faire efficacement face aux maladies émergentes, réémergentes et les zoonoses.

Le principal objectif de la rencontre était de sensibiliser les parties prenantes de la gestion et la conservation de la biodiversité, les professionnels de la santé humaine, animale et environnementale à « l'approche une seule santé » et d'établir une plateforme multisectorielle pour la mise en œuvre de cette approche dans les pays de l'espace Comifac.

Le directeur du Programme gestion durable des Forêts du Bassin du Congo, Martial Nkolo, a relevé que « la santé est non seulement l'une des conditions préalables à une vie autodéterminée, mais elle est également essentielle au développement social et économique durable ».

En ouvrant les travaux, le secrétaire exécutif de la Comifac, Hervé Maidou, a exprimé sa reconnaissance au Cameroun d'avoir accepté d'organiser et d'abriter cette réunion, avant de rappeler la nécessité pour les experts de redoubler de vigilance afin de fournir des informations en temps réel aux autorités pour une meilleure santé de la population.

Cet atelier a regroupé une cinquantaine de personnes représentant divers secteurs de la santé : humaine, animale, environnementale et d'autres disciplines pertinentes en matière de détection, de prévention et de réponses aux maladies.

Des points focaux de la convention sur la diversité biologique, des directeurs généraux des agences de la faune et des aires protégées, des membres du secrétariat exécutif de la Comifac et des représentants des partenaires techniques et financiers avaient également pris part à cette réunion.

Des maladies infectieuses émergentes sont des zoonoses dont l'agent d'origine animale, le plus souvent un virus, a franchi la barrière d'espèces pour atteindre l'homme : sida, Ebola, SRAS, grippe aviaire, chikungunya, Zika, coronavirus, etc.