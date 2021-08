Congo-Brazzaville: Hôtellerie et tourisme - Le devenir du secteur au coeur d'un séminaire

Un forum de réflexion sur la gestion de l'hôtellerie et du tourisme local, en cette période de covid 19, a été organisé le 23 août, à Pointe-Noire, par la Confédération générale du patronat du Congo (Cogepaco).

Depuis plus d'un an, le secteur touristique et de l'hôtellerie est lourdement affecté. Porteur d'une plus-value non négligeable par le passé, le secteur du tourisme et de l'hôtelerie subit malheureusement aujoud'hui les effets néfastes de la pandémie de covid-19. Ce qui entraîne chaque jour des pertes substantielles des recettes, une baisse considérable des capacités de fréquentation des hôtels et autres établissements connexes, des pertes d'emplois à répétition, etc...

Pour atténuer cette spirale irréversible et permettre aux tenanciers de ce secteur de sortir la tête de l'eau, la Cogepaco a initié le forum sur l'hôtellerie et le tourisme local qui a regroupé les tenanciers des hôtels, des bars, restaurants et autres casinos afin de réfléchir sur les pistes de solutions menant vers une embellie. « Ce forum a été organisé dans le but d'amorcer un redressement du secteur, d'avoir une meilleure compréhension de la crise de la covid-19 au niveau national et international, une appréciation commune et juste des enjeux et des conditions de cette crise, d'identifier et promouvoir le rôle et la place des parties prenantes impliquées dans le redressement de ce secteur par des politiques de financements et de facilitation, d'identifier et concevoir les politiques et stratégies opérationnelles pour un programme de développement pouvant soutenir les tenanciers du secteur dans le département de Pointe-Noire, susciter les adhésions à la Cogepaco en vue d'agrandir ses rangs », a dit Rufin Balouboula, président départemental de la Cogepaco, Pointe-Noire.

Secteur important dans la relance et la diversification économique, l'hôtellerie et le tourisme, durement affectés par la crise sanitaire et économique, est une préoccupation pour les pouvoirs publics en général et le ministère du Tourisme et des Loisirs en particulier, a dit Fulgence Missié Mbani, représentant le directeur départemental du tourisme de Pointe-Noire. Selon lui, des solutions idoines pour sauver ce secteur font souvent l'objet des concertations entre le ministère de tutelle, l'Organisation mondiale du tourisme et l'Organisation internationale du travail, sans oublier les autres partenaires au développement qui apportent également leur soutien. Il a ajouté que le secteur touristique, porteur de richesses et pourvoyeur d'emplois au Congo, participe activement à la dynamique partenariale public-privé.

Ouvrant les travaux, Romuald Mfourga, représentant le député-maire de la ville, a exhorté les participants au séminaire à la mise en place des stratégies pour relever le secteur de l'hôtellerie et du tourisme. Les participants ont suivi plusieurs présentations faites par les experts et personnes ressources qui ont animé les divers thèmes prévus à cet effet dans un élan de partage et d'échange.