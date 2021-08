Congo-Kinshasa: BGFIBank RDC - Francesco De Musso nommé administrateur directeur général

L'originaire du Congo-Brazzaville était, depuis 2016, administrateur directeur général de BGFIBank Europe, basé à Paris, en France.

Francesco de Musso a plus de quinze ans d'expérience dans la finance internationale et prend les rênes de BGFIBank en République démocratique du Congo (RDC), filiale créée en 2009. Elle est la première banque en RDC et l'une des rares d'Afrique subsaharienne à avoir obtenu la certification AML 30000®, norme internationale conçue pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LAB/FT). « Je me réjouis de rejoindre une filiale telle que BGFIBank RDC, véritable moteur du Groupe BGFIBank. Dans la lignée de l'obtention de la certification AML 30000®*, la filiale poursuit cette recherche perpétuelle d'excellence et compte toujours inscrire pleinement ses actions de développement dans le cadre du déploiement du nouveau Projet d'entreprise "Dynamique 2025" », a affirmé Francesco De Musso, nouvel administrateur directeur général de BGFIBank RDC.

Bien avant d'être administrateur directeur général de BGFIBank Europe, Francesco De Musso a été, de 2013 à 2016, inspecteur général et responsable du pôle contrôle du Groupe BGFIBank, basé au Gabon. A ce poste, il est notamment en charge de l'organisation, la supervision et le suivi de l'exécution du plan de contrôle annuel de l'inspection générale, l'instruction et le suivi des affaires spéciales et l'animation de la filière audit interne au sein du Groupe BGFIBank.

Avant d'intégrer BGFIBank, Francesco de Musso a travaillé pendant quinze ans dans d'autres institutions bancaires et financières internationales. Il a notamment été directeur risques et conformité à la Banque commerciale internationale au Congo (Brazzaville), de 2012 à 2013 ; inspecteur général chez Banque commerciale internationale, de 2010 à 2012 ; Audit Leader chez GE Money Bank, en France (2005-2006) et, de 2001 à 2004, il a été responsable de mission chez Mazars, une entreprise internationale d'origine française spécialisée dans l'audit, l'expertise comptable, la fiscalité et le conseil aux entreprises.

Francesco de Musso est diplômé de l'université Paris Duaphine, de l'université Parsi Descartes et titulaire d'un master en executive management de HEC Paris.