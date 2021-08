Cameroun: Tournoi Semences olympiques - Semences et AS Kafrej à l'honneur

Les deux équipes font partie des vainqueurs après les finales disputées le 22 août dernier à l'annexe du stade Omnisports de Yaoundé.

C'est sous un soleil ardent que les vainqueurs du tournoi Semences olympiques ont reçu leurs trophées, le 22 août dernier à Yaoundé. Au total, cinq coupes ont été remises aux meilleures équipes de chaque catégorie. Il s'agit de Semences Sorgho pour la catégorie étoiles (U8), AS Kafrej dans la catégorie poussins (U10) et chez les minimes (U15), Abou Manager chez les benjamins (U12), et enfin Semences en cadets (U17). Ces équipes ont brillé lors des 62e et 63e éditions du tournoi dont les finales se sont jouées à l'annexe N 2 du stade Omnisports de Yaoundé.

Semences Sorgho et Semences Maïs ont ouvert le bal des finales pour le compte de la catégorie étoiles. Le match mixte s'est joué sur la moitié de l'aire de jeu du stade. Il faudra attendre la phase des tirs au but pour que Semences Sorgho remporte la coupe. En effet, à l'issue du temps réglementaire de 15 minutes, les deux équipes étaient à égalité (0-0). Ce sont les arrêts de la gardienne de Semences Sorgho, Ivanna Ayissi, qui permettent à l'équipe de remporter le match aux tirs au but 2-0.

Chez les minimes, Kafrej s'est imposé (1-0) face à Expert Foot grâce à une réalisation de son attaquant, Loïc Ebela. Les autres affiches des finales ont opposé Kafrej à Semences chez les poussins (2-0), Abou Manager-Kafrej chez les minimes (1-0) et Semences contre Académie Fabrice Ondoa chez les cadets (3-1).

Au cours de la cérémonie de clôture de ces deux éditions de Semences olympiques, cinq joueurs ont également été primés dans leurs différentes catégories : Ivanna Ayissi, Emmanuel Prosper Mfou'ou, Loïc Onana, Loïc Ebela et Fabrice Bigodo. A ceci, il faut ajouter le prix du Fair-play décerné à Expert Foot de Douala. De quoi satisfaire le promoteur. « Je suis un homme comblé et je crois que mon staff et moi sommes très satisfaits. Malgré le problème de temps et de disponibilité des stades que nous avons eu, on a pu mener à bien ces éditions jumelées », a déclaré Pascal Atangana. Le prochain rendez-vous a été pris pour avril 2022.