Cameroun: Elite One - New Stars, Panthère, Yafoot relégués

Les trois clubs sont fixés sur leur sort au terme des matchs de la dernière journée dans la poule B et ceux de la 20e journée.

La messe est dite depuis lundi dernier dans la poule B du championnat Elite One. A l'issue de la 18e et dernière journée, Coton Sport de Garoua a consolidé sa place de leader à la faveur de sa victoire 3-2 devant Colombe. L'un des enjeux était de connaître l'identité du deuxième au classement. A la surprise générale, Apejes et Canon ont été défaits respectivement par Tonnerre (2-1) et par New Stars (0-1).

Ils ont été rejoints au nombre de points (27) par Yosa à la suite de son nul vierge face à Ums. De ces trois équipes, Yosa détient la meilleure différence de but (+8). Sauf que, selon le règlement du championnat, en cas d'égalité entre plusieurs équipes, c'est le goal différence particulier qui s'applique. Apejes de Mfou a pris quatre points (une victoire et un nul) sur six lors des confrontations contre ses deux concurrents. De ce fait, il se classe deuxième et disputera les play-offs.

New stars et Panthère en Elite Two... pour l'instant

En bas de tableau, le duel des mal classés entre Panthère et les Astres s'est achevé sur un nul d'un but partout. Grâce à la victoire du Tkc sur Apejes, les trois équipes terminent la saison à 21 points. Suivant la règle du goal différence particulier, Panthère termine à la 9e place. Une position synonyme de relégation en Elite Two en compagnie de New Stars, 10e. L'équipe du président Faustin Domkeu mathématiquement condamné depuis la précédente journée. Cependant, un retournement n'est pas à exclure en attendant le verdict final du recours déposé par New Stars et l'homologation de la commission technique à elle dédiée à la Fecafoot.

Encore deux journées dans la poule A

Dans la poule A, Union de Douala est clairement en danger. La victoire est impérative lors des deux derniers matchs pour rester dans l'élite. Avant-dernier, le club actuellement relégable peut encore sauver sa saison contrairement à Yafoot, relégué. En haut de tableau, As Fortuna, le leader provisoire, est assuré de disputer les play-offs. L'identité du second club de la poule à cette prochaine étape reste encore à déterminer. Ce sera sans nul doute entre ses poursuivants immédiats que sont Fovu de Baham, Pwd, Bamboutos voire Stade Renard. Les affiches de la 21e journée ce mercredi s'annoncent décisives dans les deux extrémités du classement.

En rappel, au terme de cette phase de poules, les deux premiers des deux poules joueront une sorte de demi-finales croisées avant la finale déterminant le champion. Les deux dernières équipes de chaque poule descendent automatiquement en Elite Two. Ils sont suivis par le perdant du match d'appui entre le neuvième de la poule A et le huitième de la poule B.

Programme de la 21e journée, Poule A, ce jour

Stade omnisports de Bafoussam, 15h : Fovu-As Fortuna

Stade municipal de Melong, 15h : Stade Renard-Pwd

Stade annexe 1 Japoma, 15h : Union-Dragon