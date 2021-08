Angola: Les Angolais rivalisent avec les hommes d'affaires italiens dans la gestion des hôtels

Luanda — Des investisseurs angolais et italiens rivalisent dans l'exploitation et la gestion de trois unités hôtelières du Réseau Infotur, mises en concurrence par l'Institut de Gestion des Actifs et Participations de l'État (IGAPE).

Sur le total de 11 propositions ouvertes lundi, trois d'entre elles sont des investisseurs italiens, intéressés également dans l'exploitation et la gestion de ces hôtels.

Il s'agit des unités hôtelières, situées dans les provinces de Benguela, Huíla et Namibe, qui sont disponibles via l'appel d'offres public pour la Cession de Droit d'Exploitation et de Gestion, dans le cadre d'un contrat d'une durée de 12 ans, avec option d'achat à la fin de l'accord.

Les propositions ont été ouvertes lors d'une présentation virtuelle dirigée par la coordination de l'appel d'offres, l'IGAPE.

Le jury, composé de représentants de l'IGAPE, des ministères de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement et des Finances, après la présentation des candidatures, disposera de 10 jours pour les analyser, 7 jours pour élaborer le rapport, trois 3 jours pour réclamer et 5 jours pour la clôturer le processus.

Conformément au calendrier, la publication des résultats des lauréats devra intervenir dans un délai maximum de 25 à 30 jours.

Parmi ces hôtels, deux de trois étoiles sont opérationnels à Huíla et Namibe, localisés dans les centres-villes des capitales de ces provinces, respectivement Lubango et Mocamedes.

L'hôtel inopérant de la province de Benguela, qui fait partie de l'appel d'offres, a un total de 132 chambres.

Une autre unité du réseau Infotur se trouve dans la province de Cabinda, mais n'est pas intégré dans l'appel d'offres. Elle a pourtant les caractéristiques des hôtels de Benguela et Huíla.

Les quatre unités ont été construites avec des fonds publics.