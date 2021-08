Congo-Brazzaville: Championnat national ligue 2 - Ajax de Ouenzé et JSP assurent lors des matches remis

Les matches remis de la deuxième journée du championnat national de ligue 2, qui se sont joués le 24 août, ont permis à certaines équipes d'améliorer leur classement.

Après son nul d'un but partout face au Real impact, Ajax de Ouenzé a renoué avec la victoire en battant, le 24 août, l'Etoile de Talas 3-1. Avec désormais 31 points, cette équipe revient à une longueur du FC Racine (32 points).

La Jeunesse sportive de Poto-Poto (JSP) a, quant à elle, enchaîné une nouvelle victoire en prenant le dessus sur le Real impact 2-1. Ce succès lui permet d'améliorer son compteur à 28 points puis de devancer l'AS Juk de deux unités d'autant plus que cette dernière n'a pas pu faire mieux qu'un nul blanc 0-0 face à BNG.

Pour leur part, les Aigles Sport se sont remis de leur défaite face à JSP lors de la 16e journée, en dominant cette fois-ci AS Elbo 2-0 et améliorant leur compteur à 24 points. Par contre, plus rien ne va plus pour Tongo football club qui a été une fois de plus corrigé par Flamengo 1-5 qui compte désormais 22 points. Dans l'autre match de la journée, AS Penarol a pris le meilleur sur Yaba sport 1-0. Elle compte désormais 21 points.

La prochaine journée du championnat national ligue 2 est prévue pour ce vendredi.