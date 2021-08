Congo-Brazzaville: Emulation - Organisation d'une compétition africaine de la langue anglaise

Les inscriptions de l'émulation African english speaker competition Congo s'ouvrent du 13 septembre au 15 octobre, à Brazzaville, à la direction générale des Arts et des lettres du ministère de la Culture et des Arts.

Organisé annuellement par la coordination AES-Comp en partenariat avec le ministère de la Culture et des Arts, African english speaker competition est un projet national et continental visant essentiellement à primer les compétiteurs anglophones des francophones africains. Tout volontaire capable d'écrire et de s'exprimer en anglais-français est convié à la candidature de cette compétition.

La langue anglaise, une langue internationale, est incontournable en ce 21e siècle. Son apprentissage s'avère une condition sine qua non dans des pays francophones. Au regard de la mise en pratique de cette langue, se cachent des talentueux qui en font usage de manière merveilleuse méritant d'être encouragés ; d'où l'organisation de cette compétition. Dénommée African english speakers, cette compétition éducative/culturelle est reconnue au sein du ministère de la Culture et des Arts.

Avec pour devise « Be the best and win », African english speakers compétition est organisé dans le souci de promouvoir la diversité linguistique et culturelle. Un trophée « African english speaker award » est mis en jeu ainsi que des récompenses. Une fois inscrit, tout participant devrait passer à la présélection en toute partialité et sous des critères bien définis. Les sélectionnés prendront part à la grande compétition publique et médiatique en présence des membres du jury compétents. Les finalistes seront confrontés aux rubriques au choix par rapport à l'orientation de la présélection.

Avec pour langue dominante l'anglais, cette compétition bilingue (anglais-français) est marquée par une série de loisirs. Après le verdict, une personnalité est invitée à la remise du trophée puis des récompenses aux candidats gagnants. « African english speakers compétition encourage les pratiquants de la langue anglaise et relève le défi des désintéressés, car l'anglais s'avère de nos jours important dans ce monde en perpétuelle mutation », a déclaré Pacôme Lazare Monekene, coordonnateur du projet.