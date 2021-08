Congo-Kinshasa: Diplomatie - Félix Tshisekedi présent à l'investiture de Hakainde Hichilema

En présence de plus de soixante mille personnes réunies au stade des héros nationaux de Lusaka dont sept chefs d'Etat de la Sadc, le nouveau président de la République de Zambie, Hakainde Hichilema, vainqueur de l'élection présidentielle du 12 août, a prêté serment le 24 août. Le successeur d'Edgard Lungu a prêté serment en même temps que sa colistière Mutale Nalumango devenue vice-présidente de la République.

Le nouveau président a pris l'emblème du pays des mains du président de la Cour constitutionnelle de son pays en présence de son prédécesseur Edgard Lungu qu'il a battu à l'élection présidentielle avec plus d'un million d'écart des voix. Dans son discours d'investiture, l'ancien opposant de 59 ans a promis de se mettre immédiatement au travail. Celui que ses compatriotes appellent affectueusement par ses initiales "HH" s'est engagé à redresser l'économie et à sortir ses compatriotes de la pauvreté en veillant à ce que toute la population du pays ait au moins trois repas décents par jour, a-t-il promis. « Aux jeunes, c'est votre victoire et nous veillerons à vous offrir les opportunités d'emploi tant souhaitées », a déclaré Hichilema, qui a commencé son discours par un hommage au président fondateur de la Zambie, Kenneth Kaunda, décédé un mois avant le scrutin qui l'a porté au pouvoir.

Le septième président zambien a promis de ne pas avoir recours à la vengeance ou un autre type de rétribution dans la lutte contre la corruption, ajoutant que l'Etat de droit sera respecté. Invité à s'exprimer en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine et vice-président de la Sadc, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit toute la fierté du continent envers la Zambie pour avoir mené avec succès et dans la paix une troisième transition de pouvoir depuis le retour du pays au système du multipartisme, il y a trois décennies.

A son tour, le président de Malawi et président en exercice de la Communauté de développement de l'Afrique australe (Sadc) Lazarus Chakwera, a décrit la Zambie comme un bastion de la démocratie et du constitutionnalisme en Afrique. Plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement de la Sadc ont assisté à cette grandiose cérémonie dont le président Uhuru Kenyatta du Kenya, Mokgweetsi Masisi du Botswana, Emmerson Mnangagwa du Zimbabwe, Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud, Filipe Nyusi du Mozambique, Hage Geingob de Namibie et Samia Suhulu Hassan de Tanzanie.