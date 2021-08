Congo-Kinshasa: Lutte contre les violences faites aux femmes - L'implication des leaders communautaires sollicitée

En lien avec son crédo de soutenir et assister les femmes et jeunes filles vulnérables, l'association Azur développement a initié, le 24 août, un atelier de sensibilisation des leaders communautaires aux violences faites aux femmes.

L'activité a été couplée à la remise des kits permettant aux femmes et jeunes filles bénéficiaires de mener des activités génératrices de revenus (AGR). Elle s'inscrit dans le cadre du Projet d'autonomisation économique des femmes et filles vulnérables en zone rurale et urbaine à l'ère du numérique. Ce projet a pour but de permettre un meilleur accès des femmes et des jeunes filles vulnérables aux opportunités de formation, d'insertion socio professionnelle et économique pour une autonomisation. Son objectif est aussi d'améliorer les aptitudes des femmes et filles vulnérables à prévenir les grossesses précoces, non désirées et les violences sexuelles en renforçant leur accès à l'information et aux services de santé sexuelle et de la reproduction offerts par les centres de santé partenaires.

Ainsi, à travers les différentes présentations, les leaders communautaires et les autres parties prenantes au projet ont été sensibilisés aux violences faites aux femmes, en particulier les violences sexuelles, mais également sur le cadre juridique de lutte contre les violences sexuelles et les services des guichets uniques d'assistance aux femmes et filles victimes de violence. Aubin Djondo Kendet, directeur départemental des Droits humains; Jessica Mamoni Goma, procureur de la République près le tribunal pour enfants; Emelyne Nkosso, chef de bureau Azur développement à Pointe-Noire ont tour à tour éclairé la lanterne des participants en étayant leurs exposés par des exemples et cas vécus.

Ces présentations, suivies d'échanges et de débats, ont permis aux participants d'avoir une meilleure connaissance sur la typologie des violences faites aux femmes et jeunes filles et les sanctions et peines encourues par les auteurs, en conformité avec les lois et les textes réglementaires en République du Congo.

La présentation des activités de la composante autonomisation économique et les résultats obtenus à mi-parcours ont également retenu l'attention des participants. Ils ont été édifiés sur les actions menées par Azur développement, notamment l'octroi des activités génératrices de revenus à plus de cinquante femmes vulnérables et le placement d'une cinquantaine de jeunes filles dans des centres de formation professionnelle.

La perennisation de ces actions louables a été souhaitée par tous car elles assurent l'autonomisation des femmes et jeunes filles à l'instar de Ida Loumba, 44 ans, l'une des bénéficiaires qui a fait un émouvant témoignage de sa situation sociale avant qu'Azur dévéloppement ne lui redonne vie peu à peu en l'éloignant de la précarité. « J'ai été bien accueillie par les responsables d'Azur développement qui, face à ma détresse, n'ont pas hésité à me trouver un toit, en me louant une maison au quartier Ngoyo central où je vis actuellement avec ma fille de 17 ans », a t-elle déclaré, en remerciant Azur dévélopement qui, pour elle, est devenue presque sa seconde famille.

A la fin de l'activité, un échantillon de trois femmes et jeunes filles a reçu symboliquement des kits des activités génératrices de revenus et d'insertion professionnelle.