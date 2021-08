Algérie: Tizi-Ouzou décerne le prix de la Paix, de la Fraternité et de l'Unité au père du défunt Djamel Bensmain

Tizi-Ouzou — L'Assemblée populaire de wilaya (APW) de Tizi-Ouzou a annoncé, mercredi, qu'elle a créé un prix pour la Paix, la Fraternité et l'Unité, décerné, dans sa première édition, au père du défunt Djamel Bensmain (assassiné à Larbaa n'Ath Irathen), pour son rôle dans la préservation de la cohésion du peuple algérien.

Intervenant à l'ouverture d'une session extraordinaire de l'APW, consacrée aux derniers incendies du 9 août qui ont ravagé une trentaine de communes de la wilaya pendant plus d'une semaine, le président de cette assemblée élue, Youcef Aouchiche, a indiqué que ce Prix de la Paix est discerné au père de Djamel Bensmain, pour son rôle déterminant, après l'assassinat "abjecte" de son fils, dans "l'extinction de la Fitna (discorde)", entre les enfants de l'Algérie.

Ce même responsable élu a relevé que les déclarations du père du défunt, "ont vite stoppé les extrémistes de tout bord qui voulaient instrumentaliser cette tragédie pour raviver le brasier de la haine et de la Fitna".

Aussi, a-t-il ajouté, "en guise de reconnaissance à cette attitude qui restera ancrée dans l'Histoire de notre pays et afin de promouvoir les valeurs de paix, d'unité, de fraternité et de solidarité, nous avons décidé la création d'un prix pour la paix, la fraternité et l'unité qui sera discerné dans sa première édition au père de Djamel Bensmain".

Dans sa déclaration, M. Aouchiche a souligné que l'APW condamne avec "la plus grande fermeté" l'assassinat "barbare et ignoble" du jeune Djamel Bensmain qui est "venu porter aide et assistance à ses frères et soeurs de Tizi-Ouzou".

S'inclinant à la mémoire des dizaines de victimes (citoyens et militaires) des incendies, M. Aouchiche a annoncé que l'APW a décidé de financer la réalisation d'un mémorial à l'effigie de toutes les personnes mortes dans ces incendies.

Il a également salué le peuple algérien qui, à chaque épreuve, "réaffirme son attachement aux valeurs de solidarité, de fraternité et de cohésion", citant pour preuve l'"extraordinaire synergie et élan de solidarité des Algériens, suite à cette tragédie (incendies) qui a touché la wilaya".