Tanzanie: Fusillade meurtrière devant l'ambassade de France à Dar es Salaam

Trois policiers et un agent de sécurité privée ont été tués ce mercredi 25 août 2021 à Dar es Salaam, capitale économique tanzanienne, lors d'une fusillade qui a eu lieu dans une rue abritant plusieurs représentations étrangères. L'agresseur a été abattu par la police devant l'ambassade de France. Son identité et ses motivations sont encore inconnues.

Les autorités tanzaniennes assuraient mercredi soir qu'il était trop tôt pour conclure qu'il s'agissait de terrorisme, et qu'elles enquêtaient toujours sur les motivations du tireur.

Des images diffusées par un média local montrent un homme marchant sur un trottoir, vêtu d'une chemise à carreaux et d'un kufi, calotte de prière musulmane, de couleur blanche, un fusil automatique à la main.

On le voit ensuite devant l'entrée de l'ambassade de France, où il tombe sous les coups de feu de la police tanzanienne.

Bilan : trois policiers morts, un agent de sécurité également. Le chef des opérations de police, Liberatus Sabas, ajoute que six personnes ont par ailleurs été blessées. On ne sait pas si l'agent tué faisait partie de l'équipe de l'ambassade française. La rue Ali Hassan Mwinyi, où la fusillade a eu lieu, abrite aussi les locaux des missions diplomatiques de Russie et de Zambie. Sur Twitter, la présidente, Samia Suluhu Hassan, exprime ses condoléances aux familles et demande une enquête approfondie.

Natoa pole kwa Jeshi la Polisi na familia za Askari 3, na Askari 1 wa kampuni ya ulinzi ya SGA waliopoteza maisha baada ya mtu aliyekuwa na silaha kuwashambulia katika eneo la Salenda, Dar es Salaam.

Le parti d'opposition Alliance pour le changement et la transparence a également appelé à des investigations, pour vérifier s'il y a « des implications plus importantes », selon son chef Zitto Kabwe. Depuis plusieurs années, la Tanzanie fait face à deux menaces jihadistes distinctes : celle du groupe al-Shabab, basé en Somalie et affilié à al-Qaïda, et plus récemment celle des islamistes affiliés à l'organisation État islamique du Cabo Delgado, une région du nord du Mozambique, frontalière de la Tanzanie.