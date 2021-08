Algérie: André Onana - L'Olympique Lyonnais n'a pas dit son dernier mot

Ceux qui pensaient qu'André Onana ne viendra plus à Lyon se sont peut-être trompés. Le club rhodanien n'a pas perdu espoir.

Ce mercredi, Jean-Michel Aulas, président du club rhodanien, a indiqué qu'il n'a pas tiré un trait sur ce dossier.

Le patron des Gones est revenu sur ce dossier lors de la présentation de Shaqiri et Emerson, les deux dernières recrues du club.

« Tout est possible sur la fin du mercato. Depuis l'arrivée de Peter Bosz, on fait tout avec son avis. On a parlé avec lui d'un gardien, on a essayé de le faire. Sait-on jamais, peut-être que les choses peuvent revenir au dernier moment car on est d'accord avec l'Ajax et on était très proches d'un accord avec Onana », a fait savoir Aulas, contre toute attente.

Reste à savoir si le dossier va finalement se décanter dans les derniers jours ou les dernières heures du mercato.