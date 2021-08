Sénégal: Hissène Habré - Retour sur les péripéties d'une longue bataille judiciaire

En exil au Sénégal après son éviction du pouvoir, en 1990, l'ancien Président du Tchad Hissène Habré est décédé mardi à Dakar, à l'âge de 79 ans. Ses années passées au pays de la Téranga ont été marquées par une longue bataille judiciaire enclenchée depuis 2000.

Après avoir été chassé du pouvoir en 1990, Hissène Habré s'était exilé au Sénégal. L'ex homme fort de N'Djamena, arrivé au pouvoir après un putsch, était contraint de fuir son pays. Il a été accusé d'avoir commis des assassinats politiques et autres répressions durant son règne, du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990, lesquels ont engendré des milliers de victimes. La Commission d'enquête nationale tchadienne, créée le 29 décembre 1990, a identifié 3780 morts et chiffre à 40 000 les assassinats politiques. Fort de ce bilan macabre, Hissène Habré est rattrapé par son passé 10 ans après. Ainsi commence une longue bataille judiciaire qui l'a conduit en prison jusqu'à sa mort, survenue hier, alors qu'il était encore dans les liens de la détention.

En fait, son exil n'a entaché en rien la détermination des victimes d'obtenir justice. Elles ont créé, entre autres, l'Association des victimes des crimes et de la répression politique (Avcp), l'Association des victimes des crimes du régime de Hissène Habré et le Réseau des Associations des droits de l'Homme du Tchad. Certaines victimes, soutenues par Human rights watch, ont saisi, en 2000, les justices belge et sénégalaise. Sept plaintes sont déposées au Sénégal le 26 janvier 2000, 17 au Tchad et trois en Belgique. À la suite de cette saisine, Hissène Habré est inculpé, en février 2000, par le juge Demba Kandji pour crimes contre l'humanité, actes de torture et de barbarie. Placé en résidence surveillée, l'inculpé est libéré par la Cour de cassation. Dans un arrêt rendu le 20 mars 2001, elle estime que les Tribunaux sénégalais n'ont pas la compétence de juger des crimes commis hors de son territoire national. Mais, quatre ans après, cette victoire est remise en cause par la Belgique qui lui délivre un mandat d'arrêt international pour violation du droit international humanitaire. Elle demande l'extradition de l'hôte du Sénégal. Arrêté le 15 novembre 2005, Habré n'est pas extradé, il est plutôt libéré le 25 du même mois par la Cour d'appel de Dakar. Celle-ci s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande d'extradition.

Finalement, le dénouement est venu de l'Union africaine qui, en juillet 2006, demande que Habré soit jugé au Sénégal « au nom de l'Afrique ». Avec les lenteurs et l'échec d'une quatrième demande, la Belgique saisit, en 2009, la Cour internationale de justice (Cij) en lui demandant de statuer sur l'obligation du Sénégal à juger ou à extrader Hissène Habré. Cependant, l'extradition est actée à travers un décret présidentiel pris par Me Abdoulaye Wade en juillet 2011. La décision ne sera jamais concrétisée avec la levée de bouclier de plusieurs pans de la société dont la classe maraboutique. De son côté, la Belgique a fini par obtenir gain de cause auprès de la Cij. Le 20 juillet 2012, elle a rendu une décision en demandant au Sénégal « de juger sans délai ou de soumettre Habré à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, s'il ne l'extrade pas ». Le 22 août 2012 est signé entre le Sénégal et l'Ua l'accord portant la création des Chambres africaines extraordinaires (Cae) au sein des juridictions sénégalaises. Le 19 décembre 2012, le projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier l'accord entre le Gouvernement du Sénégal et l'Ua sur la création desdites Chambres est adopté. Avec l'inauguration de la juridiction, le 8 février 2013, les portes de la prison sont à nouveau ouvertes pour Hissène Habré, arrêté le 30 juin 2013, puis inculpé et placé sous mandat le 2 juillet 2013. Après deux années d'instruction au cours desquelles 2446 victimes et 76 témoins ont été entendus, le procès s'est ouvert à Dakar le 20 juillet 2015. Renvoyé plusieurs fois, le procès d'instance a connu son épilogue le 30 mai 2016 avec la condamnation de l'ex-Président à la prison à perpétuité pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et viol par les Chambres africaines d'assises extraordinaires (Cae).

Ce verdict du défunt juge Burkinabé Gberdao Gustave Kam est attaqué. Rejugé en appel, Hissène Habré a opté pour le silence durant toute la procédure. Mais, dans une décision rendue le 27 avril 2017, la Chambre d'assises d'appel des Cae a déclaré irrecevables les appels de la défense. Le juge malien Ougadeye Wafi et ses assesseurs sénégalais ont confirmé la perpétuité, mais ils ont acquitté Habré du crime de viol et l'ont condamné à allouer la somme globale de 82 290 000 000 de FCfa aux 7396 victimes. Étant donné que la condamnation est définitive, les avocats de Hissène Habré et certaines organisations avaient, plus d'une fois, demandé la grâce pour le prisonnier compte tenu de son âge.