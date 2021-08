Burkina Faso: Syndicats de l'aviation - Grèvera, grèvera pas ?

Le collectif des syndicats de l'aviation civile a tenu une assemblée générale dans l'après-midi du 25 août 2021 à Ouagadougou. C'est ce cadre qu'il a choisi pour rendre compte des négociations qu'il a eues avec une délégation mandatée par le gouvernement relativement à son préavis de grève de 48h. Si le président dudit collectif, Salam Niampa, a affirmé que les deux parties se sont accordées sur la majorité des points de leur plateforme revendicative, les membres des six structures syndicales qui le composent, eux, étaient toujours dans l'attente du rapport final qui sanctionne ces pourparlers afin de savoir s'ils débrayeront à compter de ce 26 août ou pas.

Le projet de concession de l'aéroport de Donsin au groupe français Meridian-AMP continue d'animer les débats au sein du collectif des syndicats de l'aviation civile (C-CGTIB, C-ONSL, SNTA, SUMAC, SYNAPAB, SYNCAB). Outre le fait de n'avoir pas été associé aux différentes étapes des discussions liées à ce projet contrairement aux dispositions légales et réglementaires nationales, le collectif, par la voix de son président Salam Niampa, veut s'assurer qu'il n'y aura pas de licenciement du personnel ou de remise en cause de leurs acquis. Si concession il y aura, ces partenaires sociaux sont curieux de savoir également si des structures régaliennes telles que l'Alliance nationale de l'aviation civile (ANAC) et l'Alliance nationale de la météorologie (ANM) continueront de fonctionner ; puisque financées par la partie qui sera cédée. Cela constitue, entre autres, les points de revendication qui l'avaient conduit, il y a deux semaines, à poser un préavis de grève de 48h auprès du gouvernement burkinabè.

La veille de l'entrée en vigueur de ce débrayage, en marge d'une assemblée générale qui a été convoquée à l'effet de faire un compte rendu des négociations qu'ils ont eues avec une délégation mandatée par l'exécutif, Salam Niampa a déclaré que « globalement, nous nous sommes compris sur la majorité des points » et n'en dira pas plus. « Mais est-ce à dire qu'il y aura grève ou pas ? », lui a-t-on demandé. « Maintenant, le rapport final est en train d'être rédigé, il faut que nous l'ayons d'abord, que nous sachions ce qui y a été écrit parce qu'il y a les discussions d'une part, mais il y a ce qui a été porté sur le papier d'autre part. Nous attendons ce qui va être signé et qui va engager le gouvernement. Nous avons nos mandants et la partie gouvernementale qui sont sur le point de le finaliser et nous aviserons après sa lecture », a-t-il insisté.

Au moment où nous bouclions, aucune information n'a filtré de l'AG qui réunissait les membres des six structures syndicales du collectif.