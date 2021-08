Algérie: Covid-19 / Tourisme - Appel aux partenaires sociaux à surmonter les répercussions de la crise

Alger — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi a appelé les partenaires sociaux du secteur à œuvrer de concert en vue de surmonter les répercussions du Coronavirus (Covid-19) et de formuler "des propositions pratiques" à cet effet, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

Lors des rencontres qu'il a eues, ces trois derniers jours, avec les partenaires sociaux du secteur du tourisme et de l'artisanat, M. Hamadi a écouté les différentes préoccupations et les difficultés liées à la propagation de la pandémie de Covid-19 ainsi que ses répercussions sur l'activité touristique et celle des artisans, appelant tout un chacun à "adhérer à la démarche du ministère visant à promouvoir le secteur", tout en soulignant la nécessité d'œuvrer de concert à l'effet de surmonter les répercussions de cette crise sanitaire".

Le ministre a également mis en avant l'importance de créer une confédération nationale des opérateurs du secteur regroupant l'ensemble des partenaires sociaux et des acteurs, relevant à ce propos "la nécessité d'élaborer une charte d'éthique professionnelle" qui a pour objectif de garantir la transparence dans les transactions et les pratiques entre les différents opérateurs et acteurs".

Ils ont exprimé leur disponibilité à "appuyer et accompagner les efforts consentis par le ministère pour promouvoir le tourisme et l'artisanat".

Ces rencontres ont été tenues avec les responsables de la Fédération nationale des hôteliers, de la Fédération nationale des associations des agences de tourisme et de voyage, du Syndicat national des agences de tourisme et de voyages, de Cluster tourisme Algérie, de la Fédération nationale des offices de tourisme, du Syndicat national des artisans algériens, de l'Association nationale des inspecteurs de tourisme, de la Chambre nationale de l'artisanat et des métiers et de l'Association nationale des commerçants et des artisans algériens.