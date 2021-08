Algérie: Réouverture partielle de l'espace aérien - 32 vols hebdomadaires à compter de samedi

Alger — Le ministère des Transports a annoncé mercredi dans un communiqué que le nombre de vols passera de 9 à 32 vols hebdomadaires à compter de samedi 28 août dans le cadre de la réouverture partielle de l'espace aérien fermé au titre des mesures de prévention contre la pandémie de Covid-19.

En application de la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour le renforcement du programme des vols d'Air Algérie vers différentes destinations internationales, "le ministère des Transports annonce le nouveau programme approuvé qui entrera en vigueur samedi 28 août 2021 et en vertu duquel le nombre de vols passera de 9 à 32 vols hebdomadaires de et vers les aéroports d'Alger, de Constantine et d'Oran", précise le communiqué.

Les vols sont programmés comme suit:

-Vingt-quatre (24) vols hebdomadaires vers la France, dont trois (3) dimanche, lundi, mercredi et vendredi et quatre (4) mardi, jeudi et samedi.

-Deux (2) vols hebdomadaires vers la Turquie (Alger-Istanbul) dimanche et jeudi.

-Deux (2) vols hebdomadaires vers l'Espagne (Alger-Barcelone) mercredi et vendredi.

-Un (1) vol hebdomadaire vers l'Italie (samedi).

-Un (1) vol hebdomadaire vers l'Allemagne (mercredi)

-Un (1) vol hebdomadaire vers la Tunisie (vendredi)

-Un (1) vol hebdomadaire vers la Russie (vendredi).

Le ministère a ajouté que, dans le cadre du principe de réciprocité, "ce nombre sera doublé par les compagnies aérienne étrangères opérant en Algérie".

Pour ce qui est du transport de marchandises, la même source a rappelé qu'Air Algérie Cargo opère actuellement dix-sept (17) vols hebdomadaires réguliers vers la France, la Turquie, l'Allemagne, la Belgique et d'autres vols à la demande.

Le ministère des Transports a, par ailleurs, affirmé que "les hautes autorités envisageront la programmation de vols vers d'autres destinations en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans le pays".