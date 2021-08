Cote d'Ivoire: Remblayage anarchique du domaine public maritime et fluvio-lagunaire - Serey Doh aux agents : "vous devez (... ) vous éloigner de la compromission et la corruption"

Dr Serey Doh Célestin, secrétaire d'Etat auprès du ministre des Transports en charge des Affaires maritimes a procédé à la mise en place d'une brigade de lutte contre le remblayage anarchique du domaine public maritime et fluvio-lagunaire le mardi 24 août 2021 à la base maritime de Treichville-Abidjan.

A cette occasion, il a invité les agents de cette brigade à s'éloigner de la compromission et la corruption.

« Pour réussir votre mission, vous devez bien sûrs vous armer de courage mais, aussi et surtout, vous éloigner de la compromission et la corruption. En revanche, vous devez avoir constamment à l'esprit, comme élément de boussole, la probité, le dynamisme, l'efficacité, la proactivité, la réactivité, le sens de la responsabilité, l'intransigeance et le devoir de réserve », a lancé Serey Doh Célestin aux agents de la brigade de lutte contre le remblayage anarchique du domaine public maritime et fluvio-lagunaire », a conseillé Serey Doh . Il a expliqué la raison de la mise en place de cette brigade.

« Conscient de l'acuité du phénomène de remblayage anarchique qui impacte négativement la vie quotidienne des riverains précisément dans certaines communes d'Abidjan avec plus de 2 245 000 m², soit 2,45 km² qui sont remblayés pour la seule ville d'Abidjan en 2019.

Pour parvenir à bout de ce phénomène destructeur, qui si on n'y prend garde, pourrait nous conduire aux pires catastrophes, environnementales et sociales, le gouvernement ivoirien, a donc décidé de mettre sur pied une brigade de lutte contre le remblayage anarchique du domaine public maritime et fluvio-lagunaire. Cette Brigade Spéciale composée d'une vingtaine d'agents des Affaires Maritimes, aura pour champ d'actions, le territoire national et pour mission le contrôle, la régularité des opérations d'aménagement des rivages de la mer et des voies d'eau intérieure, par remblayage, endiguement ou enrochement », a fait savoir Dr Serey Doh Célestin.