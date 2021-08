Afrique: Sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire - Des experts se forment à l'analyse de l'économie des ménages

Un atelier de renforcement de capacités se tient du 24 au 27 août, au Musée des Civilisations au Plateau.

Plusieurs cadres nationaux du groupe technique HEA (Analyse de l'Economie des ménages), prennent part, du 24 au 27 août, au musée des Civilisations de Côte d'Ivoire, à un atelier de renforcement de capacités, sur la méthodologie relative à la réalisation d'un profil de base, en matière d'analyse de l'Economie des ménages (HEA).

Initiée par le Comité national Cilss (Comité permanent Inter-Etats de lutte contre la Sécheresse dans le Sahel), en collaboration avec la Fondation International "Save The Children", cette formation a pour but de permettre aux 30 auditeurs, issus de différents ministères et institutions nationales et internationales, de s'approprier « l'approche HEA », dans le cadre de la réalisation d'un profil de base.

De façon concrète, il s'agit pendant ces quatre jours, de passer en revue, les différentes étapes du cadre analytique, d'apprendre les outils de collecte, de renforcer les techniques de conduite d'entretien, d'administration des questionnaires et de consolidation des données collectées, de maîtriser les techniques de catégorisation socio-économique des ménages, de maîtriser l'intégration des données consolidées dans le tableur HEA, d'interpréter et utiliser les résultats, enfin, d'apprendre la rédaction du rapport technique.

A la cérémonie d'ouverture, Bié Hubert, Secrétaire permanent du Comité Cilss en Côte d'Ivoire, a souligné que cette formation s'inscrit dans le cadre des activités du secrétariat permanent du Comité national Cilss de Côte d'Ivoire.

« Cela contribue à l'analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Côte d'Ivoire, et participe également, à la prise de décision. Puisque les résultats sont mis à la disposition des décideurs. Mais aussi, de la Cedeao et de l'Uemoa et du Cilss », a-t-il indiqué.

A l'en croire, la Côte d'Ivoire n'est pas à l'abri de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Le pays comporte encore de véritables poches d'insécurité alimentaire et nutritionnelle.

Le Secrétaire permanent du Comité Cilss en Côte d'Ivoire avait à ses côtés, le point focal de la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, Kouadio Jean.

Notons que le Comité Permanent Inter-Etats de lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) est une organisation technique de la sous-région ouest africaine et sahélienne. Il a été créé le 12 septembre 1973. Son siège est à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il regroupe 13 Etats membres.