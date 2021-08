Burkina Faso: Etalons/Éliminatoires Coupe du Monde Qatar 2022 - Des absences de taille

Kamou Malo « Nous comptons jouer crânement notre chance dans ces qualifications ».

Le sélectionneur national des Etalons, Kamou Malo, a retenu 27 joueurs pour la double confrontation des 1ères et 2es journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 face au Niger et l'Algérie. Il a officialisé sa liste hier mercredi 25 août 2021 au cours d'un point de presse à Ouagadougou.

Bertrand Traoré, Edmond Tapsoba, Charles Kaboré, Alain Traoré ne seront pas au rendez-vous des 2 et 7 septembre 2021 pour les 1ères et 2e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 contre respectivement le Niger et l'Algérie. Ils n'ont pas été retenus dans la liste des 27 joueurs convoqués par le sélectionneur, Kamou Malo, rendue publique hier 25 août 2021 lors d'une conférence de presse. Si Bertrand Traoré et Edmond Tapsoba sont absents pour cause de blessures, Charles kaboré et Alain Sibiri Traoré le sont pour défaut de clubs. Une situation difficile pour Kamou Malo qui reconnaît que « l'absence des garçons comme Bertrand Traoré et Edmond Tapsoba, est un coup dur. Ce sont des joueurs qui évoluent au moins dans des championnats de haut niveau. Leur présence allait nous rassurer.

Cependant, nul n'est indispensable ». Parmi les joueurs convoqués, trois signent leur retour en sélection. Il s'agit d'Adama Guira, Bryan Dabo et Cyrille Barros Bayala. « Nous nous sommes focalisés sur des joueurs dont on a l'information qu'ils ont repris le chemin du terrain, qui se préparent activement et qui ont des clubs », justifie-t-il. L'objectif des Etalons pour ces deux premières journées des éliminatoires selon leur tête pensante, est de prendre une bonne option pour la qualification. Cependant, Kamou Malo reconnaît que ces deux rencontres se préparent dans une situation difficile pour le Burkina Faso. « Nous sommes en période de début de saison dans beaucoup de pays. Nous n'avons pas mal de joueurs éparpillés en Afrique et en Europe. Mais, beaucoup de pays sont aussi logés dans la même enseigne que le Burkina Faso. Nous comptons jouer crânement notre chance dans ces éliminatoires» a-t-il insisté.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO

Liste des 27 joueurs sélectionnés

Gardiens de but :

Hervé Kouakou Koffi (Royal Charleroi / Belgique), Babayouré Aboubacar Sawadogo (RCK / Burkina Faso), Soufiane Farid Ouédraogo, (USFA / Burkina Faso) Ben Idriss Traoré, (AS SONABEL / Burkina Faso).

Défenseurs :

Issoufou Dayo, (Berkane / Maroc), Steeve Yago (Aris Limassol / Chypre), Soumaïla Ouattara (Raja de Casablanca / Maroc), Issa Kaboré (Troyes / France), Oula Abass Traoré (Horoya AC / Guinée), Hermann Nikièma (SALITAS / Burkina), Mouhamed Ouattara (Al-Salt SC / Jordanie), Bihetoué Patrick Malo (Hassania Agadir / Maroc).

Milieux de terrain :

Saïdou Simporé (Al Masry / Egypte), Dramane Nikièma (Horoya / Guinée), Ismahïla Ouédraogo (Paok / Grèce), Gustavo Sangaré (Quevilly Rouen Métropole / France), Ibrahim Blati Touré (AFC Eskilstuna / Suède), Adama Guira (Racing Rioja / Espagne), Bryan Dabo (Caykur Rizespor / Turquie).

Attaquants : Zakaria Sanogo (FC Ararat / Arménie), Cyrille Barros Bayala (Ajaccio / France), Hassan Boureima Bandé (NK-Istra 1961 / Croatie), Abdoul Fessal Tapsoba (Standard de Liège / Belgique), Eric Traoré (Pyramid / Egypte), Lassina Franck Traoré (Chakhtar Donetsk Ukraine), Mohamed Konaté (FC Akhmat / Russie), Mohamed Lamine Ouattara (AS SONABEL / Burkina Faso).