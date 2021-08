Afrique: Emplois et compétences des jeunes - La BAD décaisse plus de 4 milliards FCfa pour le financement de projets

Le Fonds fiduciaire multidonateurs pour l'entrepreneuriat et l'innovation des jeunes de la Banque africaine de développement (Bad) décaisse plus de 7,3 millions de dollars soit plus de 4 milliards de Fcfa pour les emplois et les compétences des jeunes.

En juin et juillet de cette année, un comité d'examen technique de la Banque africaine de développement a approuvé huit propositions de projets pour recevoir un financement dans une étape importante de sa stratégie pour des emplois pour les jeunes en Afrique, dévoile la banque africaine.

Les propositions approuvées selon elle, recevront une subvention de plus de 7,3 millions de dollars (plus de 4 milliards Fcfa) pour opérationnaliser leurs activités, créant plusieurs nouvelles entreprises et environ 20 000 emplois pour les jeunes à travers le continent.

Plusieurs des propositions approuvées ont été soumises en réponse à un appel du Département du capital humain, de la jeunesse et du développement des compétences (Ahhd) via le Fonds fiduciaire multidonateurs pour l'entrepreneuriat et l'innovation des jeunes à la fin de l'année dernière. Les bureaux, complexes et départements de la banque de tous les pays membres régionaux ont soumis près de 24 propositions à l'examen du comité.

Les thèmes soumis comprenaient le renforcement des capacités des entrepreneurs, le changement climatique, le genre, le logement abordable, la sécurité alimentaire, la migration et les textiles, avec pour fil conducteur la création d'emplois décents pour les jeunes femmes et hommes.

Les projets approuvés comprennent un soutien au développement commercial pour les entrepreneurs agricoles vendant en ligne au Malawi et au Zimbabwe, une formation pour aider les membres du personnel du ministère libyen du Travail à mieux répondre aux besoins des jeunes entrepreneurs, y compris les femmes et les personnes handicapées.

Egalement, une formation en ligne et un programme d'accélération pour les entrepreneurs exerçant dans les industries du textile, de l'habillement et des accessoires, et une initiative pour stimuler la création d'emplois dans l'adaptation au changement climatique et la résilience en Égypte, au Ghana, au Mali, au Nigeria, en Guinée, au Maroc, au Kenya, en Ouganda, au Rwanda, aux Seychelles, au Zimbabwe, au Malawi, au Tchad, au Gabon et en Afrique du Sud.

Le Fonds fiduciaire multidonateurs pour l'entrepreneuriat et l'innovation des jeunes, faut-il le rappeler, assure la préparation de projets et le cofinancement des projets de la banque et met l'accent sur l'employabilité, l'entrepreneuriat et la création d'emplois à travers le développement des entreprises et des chaînes de valeur.

Le Fonds a également soutenu des pays qui mettent en œuvre des politiques propices au développement du secteur privé et à l'emploi des jeunes.

Le plan a été lancé en novembre 2017. Il promeut la création d'emplois durables pour les jeunes africains en dotant les startups dirigées par des jeunes et des femmes, ainsi que des micros, petites et moyennes entreprises des compétences, du soutien financier et des environnements propices pour gérer des entreprises bancables.