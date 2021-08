Egypte: Al Ahly - Déçu mais pas abattu, Pitso Mosimane explique la perte du titre

Pitso Mosimane n'a pas pu atteindre un de ses objectifs de la saison. L'entraîneur d'Al Ahly, a réagi après avoir perdu mardi le titre de Premier League égyptienne face à son rival le Zamalek. Les siens reviendront plus forts rassure le Sud-africain.

Après avoir remporté les titres des 5 dernières saison, Al Ahly a été détroné cette saison par le Zamalek son rival. L'entraineur des Diables rouges a félicité son équipe qui, selon lui, était fatiguée après une longue saison marquée par une participation à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA et à la Ligue des Champions de la CAF.

"Al Ahly est une grande équipe. Nous allons tourner la page et revenir plus forts. Nous avons beaucoup souffert de la fatigue lors de la période précédente alors que nous avons continué à jouer pendant 10 mois consécutifs. Nous avons remporté la médaille de bronze de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, le titre de la Supercoupe de la CAF et deux titres de la Ligue des champions de la CAF. Nous sommes des êtres humains et il est normal de souffrir de fatigue", a déclaré Mosimane.

Malgré la perte du titre en championnat, le club a réalisé de belles performances avec notamment un nouveau sacre continental. Et sur cet aspect, Mosimane est satisfait et regarde devant.

"Nous avons peut-être perdu le titre de Premier League égyptienne, mais nous avons réussi à réaliser de grandes choses au cours de la période précédente. Nous sommes le plus grand [contributeur] des équipes nationales égyptiennes. Nos joueurs ont rejoint l'équipe nationale égyptienne dans différentes compétitions, la plus récente étant les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Enfin, nous avons de nombreux défis à venir. Nous avons encore la Coupe d'Egypte, la Super Coupe de la CAF et la Super Coupe d'Egypte et nous nous battrons pour les gagne" a ajouté le technicien.