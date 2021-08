Nigeria: Inquiétant exode des médecins

Depuis mardi, la presse nigériane se montre préoccupée par la fuite massive des cerveaux.

Le 24 août dernier, le journal nigérian Daily Trust a soulevé la question de l'exode massif des médecins du pays vers des horizons meilleurs. L'Arabie saoudite est citée comme la destination privilégiée. Le Canada, les Etats-Unis et le Royaume-Uni sont aussi des destinations prisées. Là-bas, le médecin semble plus respecté et l'avenir radieux. Une agence de recrutement agréée par le gouvernement d'Abuja mène depuis plusieurs mois, des entretiens d'embauche pour ces professionnels. La campagne de recrutement de Meed Consultants intervient à un moment où les médecins sont en grève (depuis le début du mois d'août) contre les paiements tardifs et les mauvais salaires. Le consultant, Dr Kura Phillip a déclaré à une radio internationale qu'il souhaitait avoir l'opportunité d'élargir son expérience à l'étranger, le mauvais traitement des praticiens au Nigeria étant une incitation supplémentaire.

Certes, au fil des ans, beaucoup sont souvent partis à la recherche de meilleurs pâturages, mais il reste évident que la grève actuelle a augmenté le flux. Un autre médecin, Dr Peter Inunduh, médecin-chef au centre médical fédéral de Benue, affirme lui, que les conditions de travail n'ont pas été aussi mauvaises, mais que la situation actuelle met les vies en danger. « Vous avez un anesthésiste à l'hôpital et c'est l'anesthésiste qui gère l'unité des soins intensifs (USI). S'il part, que pensez-vous qu'il arrivera à l'USI ? », s'interroge-t-il avant d'ajouter : « Cette semaine, mon seul anesthésiste, qui est le plus ancien de l'Etat de Benue, est venu m'informer qu'il partait pour l'Arabie Saoudite »

En 2017, les statistiques de Noipolls, le plus important institut de sondage du Nigeria, montraient que neuf praticiens sur dix envisageaient de partir en raison de ces mauvais salaires et de médiocres conditions de travail. La question de la sécurité est également un argument important pour partir. Des médecins sont régulièrement kidnappés par des groupes criminels à la recherche des rançons. Dr Francis Adebayo Faduile, président de l'association médicale suggère au gouvernement fédéral de consacrer 15% de son budget à la santé. Cette part ne représente actuellement qu'un peu plus de 4% des dépenses.