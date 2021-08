Madagascar: Motocross - Le monde de Joann

Rencontre avec Joann, pilote en championnat de Madagascar. Ses débuts, son apprentissage, ses machines et son palmarès, sa mère et elle abordent tous les aspects du motocross.

Joann Rianala Andriamady. Huit ans. Pilote féminin engagée dans la catégorie MV50 en championnat de Madagascar. Voilà pour une brève présentation. Elle vit le rêve de tous les enfants passionnés de sports mécaniques. Aux côtés de sa mère, elle nous invite à découvrir son univers et son parcours, tout en partageant ses émotions et ses perspectives.

Joann a hérité de la passion de sa mère : Je faisais de la moto auparavant. Je l'ai emmenée voir une course en 2019 et elle a été émerveillée. En voyant Lalà (ndlr : Lalà Rasanjison, pilote féminin chez les seniors), Joann m'a annoncé : Je veux être comme elle. Tout s'est rapidement enchaîné à partir de là. Acquisition d'une Yamaha Piwi 50 cc. Initiation aux contacts de motards chevronnés et inscription auprès d'un club. « J'ai pleuré la première fois que je suis montée sur la Piwi. J'ai demandé à ma mère pourquoi ça ne tient pas l'équilibre », se souvient la petite Joann, tout en esquissant un sourire. Elle a appris auprès de plusieurs coureurs. Patrick « No Limit » Rakotonjanahary, président de Bira Moto Club, l'a notamment prise sous son aile, afin de la former dès son plus jeune âge.

Premier succès

Joann a participé à sa première course en octobre 2019 à Imerintsiatosika. Elle a terminé à la troisième place. Elle se souvient de sa réaction hors du commun sur le podium : « D'abord, j'étais contente quand j'ai reçu mon trophée. Après, j'ai commencé à bouder car le vainqueur avait une coupe plus grande. Puis, ils m'ont offert une deuxième récompense en tant que pilote féminin et j'ai retrouvé ma joie. » Après tout, elle reste une enfant.

D'octobre 2019 à aujourd'hui, le monde de Joann a nettement évolué. D'un côté, elle a déjà enfourché plusieurs autres machines, comme une Husqvana TC-50, une TC-65 et même un modèle électrique de la marque suédoise. De l'autre, elle a rapidement garni son armoire à trophées. Ses statistiques affichent six victoires en neuf apparitions. Son premier succès remonte au MX Kawasaki, en octobre 2020 à Ambohidava-Ambatolampy.

Détermination

Ces résultats probants sont le fruit de nombreux efforts de la part de sa mère, qui croit en son potentiel. À cela s'ajoute l'accompagnement de plusieurs entités, club comme concessionnaires. « Bira Moto Club ainsi que les concessionnaires sont toujours aux petits soins. Nous en sommes extrêmement reconnaissantes », poursuit la mère. « Ils sont toujours très gentils avec moi. J'apprécie énormément l'ambiance chez BMC », renchérit Joann.

Vu son âge, la moto est avant tout un loisir. Cependant, son esprit de compétition se développe à un rythme galopant. Rien qu'à voir sa détermination en piste, on sent une rage de vaincre grandissante. Cette volonté de gagner se reflète dans ses propos : « Je suis particulièrement contente et fière quand j'arrive à dépasser un garçon. »

Quatre pilotes en catégorie MV50

Ils sont quatre à évoluer dans la catégorie 50 cc du championnat ou MV 50 cette saison. Il s'agit du premier échelon, réservé aux plus jeunes. La catégorie existe uniquement en championnat « MX ». Les enfants ne disputent pas le championnat « enduro/endurance ». Les courses s'étalent sur une durée de dix minutes à chaque fois, sur le même terrain de cross qu'empruntent les grands.

Programme scolaire réaménagé

La combinaison des horaires scolaires avec le motocross nécessite des ajustements. La petite Joann s'est adaptée à un rythme plutôt soutenu. En effet, elle doit s'absenter pendant quelques jours pour participer aux manches du championnat, surtout quand il s'agit de se déplacer en province. Elle suit des cours particuliers à domicile pour se rattraper. Quand il n'y a pas de course, elle étudie les lundis, mardis, jeudis et vendredis ; et elle s'entraîne les mercredis et les weekends.

Le VTT pour augmenter l'endurance

La petite Joann pratique d'autres disciplines. À commencer par le vélo tout-terrain. Elle est membre du club Revy Beka. En effet, faire du VTT permet d'augmenter l'endurance. Un aspect très important de la condition physique d'un pilote tout-terrain. C'est grâce à cette endurance accrue qu'elle est arrivée à boucler les courses de dix minutes non stop de sa catégorie.