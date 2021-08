Madagascar: Festival - Nosy Be renoue avec la fièvre de Sômarôho

Après un an et demi sans manifestation musico-culturelle, l'ambiance est au rendez-vous à Nosy Be lors du coup d'envoi du festival Sômarôho 8ème édition dans une forme adaptée.

Il est donc le premier festival organisé à Nosy Be après l'annonce du Président de la République de reprendre le concert. Des contraintes n'ont pas découragé les organisateurs.

L'île aux parfums vibre ainsi au rythme du festival tant attendu par la population pendant cinq jours, du 25 au 29 août. L'année dernière, cet évènement, créé par Joel Issoubaly Andriamahazo dit Wawa, a raté une édition à cause de la pandémie de Covid-19. Sômarôho est donc le premier festival organisé à Nosy Be après l'annonce du Président de la République de reprendre le spectacle.

Tout a débuté, dans l'après-midi, par un carnaval inhabituel majoritairement motorisé. La fameuse association des carnavaliers Jazz Failone, comme « Zanagasy », a brillé par son absence.

Cette fois il a été précédé de la voiture limousine de Wawa et le grand car transporteur de l'équipe de Barea. Beaucoup ont été surpris de voir ces deux véhicules car ils n'ont jamais été vus sur Nosy Be.

Dès 11h , les forces de l'ordre ont barré l'axe Château d'eau-Bazary Be. La route était devenue piétonne pour éviter l'embouteillage monstre. Et cet axe a été noir de monde , admirateur, dudit carnaval. Tout Nosy Be était présent à ce rendez-vous.

La cérémonie d'ouverture officielle du festival tenue au stade a suivi ce carnaval . Elle a vu la présence des autorités locales. Cette fois, le bal d'ouverture a été supprimé et remplacé par une soirée nocturne gratuite animée par des DJs venant de Mahajanga, d'Antsiranana ainsi que des locaux. Une ambiance très chaude et très tard dans la première nuit.

Gigantesque scène

La 8ème édition du festival Sômarôho , réalisée à tour de bras par le Comité d'organisation s'est employée encore une fois à offrir, sur une gigantesque scène, sonorisée et éclairée au stade d'Ambodivoanio,avec des tendances musicales si variées que la population nosybéenne se trouve progressivement habituée à d'autres genres que le salegy. Ce rythme est le plus enraciné, le plus apprécié dans ce coin de paradis. La danse contemporaine était même au programme, et est parvenue à conquérir les innombrables spectateurs pour lesquels, de tradition, la danse est celle du ventre (le fameux kaoïtry), et sert à accompagner et donner une touche sensuelle, voire sexuelle, au rythme endiablé et sulfureux du salegy. « Certes, nous sommes les créateurs du festival Sômarôho mais il nous appartient tous » a lancé Wawa lors de sa brève intervention.

En tout cas, les Nosybéens ont rêvé, ces derniers mois de se déhancher à nouveau devant leurs artistes préférés sur scène, en plein air, dans une ambiance de festival.

Ci tons entre autres comme têtes d'affiche Tinay, Stéphanie, Madmax, Big Mj, Basta Lion, Nael, Rijade, Mily Clément, Janga Ra tah, AmbondronA, Zandry Ahmed, Rojovola, Jior Shy, Raiven , Jhal Tho , Wawa... ..

En outre, des internationaux comme Goulam et Innoss'B seront également attendus à Nosy Be .

Sômarôho booste l'économie de Nosy Be paralysée par la Covid-19, car des activités commerciales gravitent autour de cet évènement culturel