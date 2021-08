Ile Maurice: Travaux à Port-Louis - Du béton à la place du patrimoine

Un passionné d'histoire et du patrimoine nous a fait parvenir cette photo. Il a été surpris que des travaux sont en cours à l'angle des rues Dauphine et Bourbon à Port-Louis juste à l'arrière de la Cathédrale Saint-Louis pour couvrir avec du béton les caniveaux et une partie des pavés datant l'époque de Mahé de Labourdonnais.

Fallait-il pas sauver à tout prix ce qui reste du patrimoine historique ? Le ministère des Arts et de la culture a-t-il donné son aval pour ses travaux ? Autant des questions qu'il se pose. De plus, ces caniveaux couverts avec du béton sont souvent bouchés par des détritus. Pourquoi ne pas restaurer les caniveaux et les pavées tout en respectant le côté historique ?