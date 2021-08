Madagascar: Festival Ankarabe - Une première édition prometteuse

Enfin, Ankarabe abritera un festival cette année.

Un festival, c'est d'abord une mobilisation autour d'un événement phare qui a pour vocation de réunir les populations. Les personnes impliquées dans le projet, collectivités et associations par exemple, vont travailler avec les professionnels du spectacle autour d'un même objectif : faire du festival un moment de convivialité et de partage. Le public, quant à lui, aura le plaisir de participer : les spectateurs de cette manifestation sont invités à être actifs.

Le district d'Ambilobe, l'ancienne capitale Antakarana, brillera aux couleurs de la toute première édition du Festival Ankarabe le 28 août, et du 2 au 5 septembre prochains. Cette édition se démarquera pour réunir plus d'une trentaine d'artistes, créateurs et porte-voix de la région Diana. En effet, Ankarabe Festival participe activement au développement culturel, économique et social du territoire. Cet événement s'engage à réaliser des actions en faveur de l'accès à la culture pour tous, la citoyenneté, l'inclusion sociale, la prévention et la protection de l'environnement tout au long de l'année. Ce festival offre un cadre où toutes les communautés se retrouvent pour cultiver la cohésion sociale, à un moment où elle est mise à mal.

Des artistes traditionnels et modernes, venant des quatre coins de la région, livreront des concerts au public en haleine au cours de ces six jours. Évidemment, il y aura des grosses pointures comme Jean Louis Rajerison, DJ Mourchidy, Big MJ et Dalvis. Les middle comme Jior Shy seront bien présents. Enfin, ces stars partageront la scène avec la nouvelle génération, en l'occurrence Britonny, Olo Mazava, ou Mess Mea. Après Kabiry qui a connu un énorme succès, Ankarabe Festival est la deuxième à semer une ambiance chaleureuse. Par ailleurs, diverses activités animeront la ville. Élection de Miss et Mister, concerts et concours de danse seront au programme.

Ankarabe Festival permet de rationaliser les coûts d'organisation d'une manifestation d'envergure. Économiquement, la formule est viable : pour l'organisateur, le format festival est celui qui offre le meilleur retour sur investissement. Autre point positif pour la collectivité locale ou l'association, l'organisation d'un festival est aussi un vecteur de création d'emplois surtout en cette période tendue.