Madagascar: Athlétisme - Championnats de Madagascar sur piste - Les minimes et juniors ouvrent le bal

Les championnats de Madagascar sur piste débuteront demain pour les catégories U16 et U20. Plus de 290 athlètes seront attendus à Alarobia.

Retour des championnats sur piste. Après l'édition 2020 chamboulée par la Covid-19, les athlètes ont le droit d'être heureux pour le retour des championnats de Madagascar sur piste. Les jeunes U16 et U20 se donnent rendez-vous à partir de demain, et ce pour les trois prochains jours au stade d'Alarobia. Les épreuves individuelles sont au menu pour les minimes, après la demande de nombreuses ligues. Leurs représentants pourraient désormais actualiser les records nationaux. Pour cela, plus de 290 athlètes, issus de dix ligues, seront attendus à ce sommet. Comme lors de la dernière édition, la ligue Analamanga, hôte de la compétition, aura plus de participants. Pourtant, elle n'a jamais terminé en tête du tableau des médailles. C'est une occasion pour ses athlètes de prendre leur revanche. La ligue Atsimo-Andrefana, quant à elle, a l'habitude de dominer sur les débats. Ses athlètes veulent renouer avec les titres. Ceux d'Atsinanana ne sont pas en reste après avoir arraché la troisième place lors de la dernière édition.

Par ailleurs, la commune urbaine d'Antananarivo (CUA) n'autorise pas la tenue du lancement de marteau et du disque. La raison est qu'elle vient d'entretenir la pelouse du stade. « Ce sera la première fois dans l'histoire de la discipline que les concours de disque et de marteau s'étaleront hors du stade. Les athlètes devraient se déplacer au terrain du LTP d'Alarobia, où ils s'exposent au danger sans les filets de protection », a fait savoir avec regret la présidente de la Fédération. Norolalao Ramanantsoa demande une autre solution pour éviter un éventuel accident pour les participants. Pour un avant-goût, les seniors entament leurs épreuves combinées en jumelés avec cette première journée. En effet, les U18 et séniors entreront en lice la semaine prochaine notamment du 3 au 5 août toujours sur le stade d'Alarobia.