Madagascar: PLAE V - Renforcement de la durabilité des reboisements individuels

Le Programme de Lutte Anti-Erosive (PLAE) V dans sa phase 5 et le ministère en charge de l'Agriculture et de l'Élevage, travaillent en étroit partenariat dans le but de contribuer au reverdissement national tout en assurant l'autosuffisance alimentaire du pays.

Pour ce faire, le programme poursuit les activités post-plantations des reboisements villageois individuels soutenus dans ses trois régions d'intervention à savoir Diana, Boeny et Betsiboka afin d'assurer un reboisement réussi et efficace. Ces activités consistent entre autres, à réaliser des entretiens sylvicoles et à entreprendre des mesures de lutte contre les diverses pressions sur les parcelles reboisées. Un renforcement de la durabilité des reboisements individuels villageois réalisés durant le PLAE III-Extension 2017-2019, soit après la 2e et 3e année de plantation, a ainsi été mené au niveau des 50 communes réparties dans ces trois régions d'intervention.

Ainsi, les reboiseurs réunis au sein des Groupements des Adhérents de Reboiseurs (GAR) ont bénéficié d'un appui et d'un accompagnement de la part du programme PLAE V. Cet appui vise entre autres, à aider les jeunes peuplements forestiers à traverser les périodes délicates des premières années après la mise en terre afin de maintenir un bon taux de survie des plantations tout en améliorant la croissance des arbres et assurant un volume de bois optimal.

Subvention. En revanche, pour un meilleur suivi et un accompagnement efficace de ces reboiseurs concernés, des communes prioritaires ont été sélectionnées. Ce qui couvre 3.770 ha sur les 6.200 ha, soit à hauteur de 60% de la surface totale intervenue. Il est à noter que les reboiseurs ont bénéficié d'une subvention de la part du programme à hauteur de 50% de la valeur des travaux de nettoyage réalisés, soit une valeur de 150.000 ariary pour chaque hectare nettoyé, dans le cadre des activités de lutte contre les feux des parcelles de Reboisements Individuels Villageois.

Ils mènent également des activités d'entretien sylvicoles. Parlant des 918 reboiseurs et 37 Groupements des Adhérents de Reboiseurs répartis dans dix communes dans les districts d'Ambilobe et de Diégo I, dans la région Diana, « ils ont bénéficié des appuis techniques et financiers de la part du programme PLAE V, leur permettant de réaliser des reboisements sur une superficie totale de 810,10 ha si l'objectif visé est de 1.245 ha, et ce, tout en luttant contre l'érosion des sols », a expliqué Rodilson Vahiny Victor Angelo, le directeur régional du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage de Diana.

Concours. Par ailleurs, des reboiseurs et des GAR ont été récompensés suite à un concours de meilleur entretien sylvicole des Reboisements Individuels Villageois, organisé dans les trois régions d'intervention du programme. Pour le cas de la région de Diana, entre autres, « six reboiseurs et deux GAR ont gagné des prix. Il s'agit notamment de lots d'articles composés de brouette, de scie, de sécateur, d'arrosoir, de pulvérisateur, de bottes de travail et de bicyclette pour chaque meilleur reboiseur et de lots d'articles comportant une citerne de 500 l, une brouette, une scie, un sécateur, un pulvérisateur et un arrosoir pour chaque GAR méritant », a exprimé Jean Claude Randrianary, le superviseur du programme PLAE V-région Diana.