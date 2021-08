Madagascar: Stade Barea - Entrée gratuite pour le match Madagascar - Bénin

Le nombre des spectateurs autorisé pour l'inauguration du Stade Barea Mahamasina et le match opposant la sélection nationale au Benin n'a pas encore été fixé.

Vingt mois après le début des travaux lancés en janvier 2020, le Stade de 40.260 places est prêt à accueillir sa première grande compétition internationale. La rencontre opposant les Barea aux Écureuils du Bénin ouvrira le bal le jeudi 2 septembre à 19 heures. Le premier match nocturne organisé au pays et ce dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 20221 au Qatar. « Nous avons plus que respecté les exigences de la CAF et de la FIFA en matières d'infrastructures. Contrairement à d'autres pays qui ne disposent pas de stade aux normes, le Stade Barea est classé numéro Un dans la catégorie FIFA et peut abriter tous les matches officiels », a confié Hawel Mamod'Ali, ministre de la Jeunesse et des Sports, lors de la conférence de présentation de l'évènement, hier, à Mahamasina. Sur le récent rapport de la CAF-FIFA, le Stade a reçu l'homologation de ces derniers.

Le Stade Barea est fin prêt pour les show.

Dispositifs. Le match des Barea sera précédé de l'inauguration du plus grand stade des îles de l'Océan Indien par le président de la République, Andry Rajoelina. Plusieurs festivités seront au programme de cette journée, entre autres des spectacles et des shows animés par des artistes de renom. Comme lors de la visite du président de la FIFA, Gianni Infantino au pays au mois de novembre 2019 où le chef de l'Etat avait tenu la promesse de la rénovation du Stade de Mahamasina, le numéro Un de l'instance internationale a été accompagné de l'ancien joueur du FC Barcelone et des Lions Indomptables du Cameroun, Samuel Eto, ce dernier sera l'invité de marque de cet évènement. « Pour que ce soit une fête et une liesse populaire, l'accès au stade est gratuit. Les spectateurs devront par contre récupérer les tickets d'entrée du 28 au 31 août.

Plusieurs dispositifs seront mis en place surtout sur les questions de sécurité et de déplacement des personnes. Les coopératives ont déjà accepté de travailler la nuit ce jour-là pour faciliter le déplacement des spectateurs où la fin des festivités est prévue à 21 heures », a souligné Lova Ranomaro, directeur de cabinet de la Présidence de la République. Les coûts des travaux sont évalués à 77 millions de dollars sur financement propre de l'Etat malgache. « Le stade recevra une assurance décennale. La société chargée des travaux accorde une garantie de 12 mois à compter du 24 août dernier », a fait savoir Gérard Andriamanohisoa, secrétaire d'Etat auprès de la présidence chargé des nouvelles villes et de l'habitat. Lui qui s'est chargé des travaux du Stade du temps où il a été conseiller du président en charge des projets présidentiels. La construction de nombreuses infrastructures sportives témoigne de la volonté du chef de l'Etat de faire de la Grande Ile une nation sportive. Le stade a été construit aux couleurs du drapeau national et des Barea et unira tous les Malgaches.